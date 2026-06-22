चुनाव, नोटबंदी और अतीक का काला धन; अखिलेश को धुरंधर की कहानी सुनाने लगे राजभर, AC और PC पर भी ताना मारा
Rajbhar Vs Akhilesh: सुभासपा अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर नियमित ट्वीट हमला जारी रखते हुए अब धुरंधर फिल्म की कहानी सुनाई है और 2017 के चुनाव से रिवरफ्रंट घोटाले को जोड़ दिया है।
Om Prakash Rajbhar Vs Akhilesh Yadav: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर नियमित ट्वीट हमला जारी रखते हुए अब धुरंधर फिल्म की कहानी सुनाई है। राजभर ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 8 नवंबर को की गई नोटबंदी को उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए दावा किया है कि इसकी वजह से अतीक अहमद के काला धन का इस्तेमाल अखिलेश यादव चुनाव में नहीं कर पाए। फिल्म में इसी तरह की बातें काल्पनिक कहानी के नाम पर दिखाई गई हैं। राजभर ने इस बात को आगे रिवरफ्रंट घोटाला से भी जोड़ा है और कहा कि अतीक का काला धन बेकार हो जाने के बाद गोमती रिवरफ्रंट योजना का 40 फीसदी पैसा सैफई परिवार की तिजोरी और चुनाव में चला गया।
राजभर ने दावा किया है कि गोमती रिवरफ्रंट का जो फंड था, उसे अखिलेश ने 2017 के चुनाव में खर्च किया। उन्होंने दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की वजह से अतीक अहमद के काले धन का इस्तेमाल अखिलेश नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी कहा है कि गोमती रिवरफ्रंट का पूरा बजट खर्च करने के बावजूद सिर्फ 60 फीसदी काम ही पूरा हो सका। 40 फीसदी काम पर जो पैसा खर्च होना था, वह सैफई परिवार की तिजोरी और विधानसभा चुनाव में खर्च हुआ। राजभर का दावा है कि अखिलेश यादव को लगा था कि सरकार में वापसी के साथ चोरी छिपा ले जाएंगे। लेकिन पाप का घड़ा भर चुका था। घोटालेबाजों की सरकार हार गई। सभी घोटाला सामने आ गया।
राजभर ने आरोप लगाया कि यह अखिलेश राज के भ्रष्ट काले कारनामों का एक नमूना भर है। एक-एक कर सारे चिट्ठे खोलूंगा। पूरी फाइल लेकर बैठा हूं। राजभर ने दावा किया है कि संस्थाएं और एजेंसियां गोमती रिवरफ्रंट से जुड़े मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने में जुटी हैं और विश्वास है कि करेंगी भी। उन्होंने अखिलेश को ताना मारा है कि धीरज रखें- जेल में न एसी मिलेगी, न ट्विटर होगा और न ही पीसी कर पाएंगे।
आपको बता दें कि यूपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद गोमती रिवरफ्रंट मामले की जांच लंबे समय से चल रही है। इस मामले में सीबीआई से लेकर ईडी तक ने मामले दर्ज किए हैं और प्रोजेक्ट से जुड़े दर्जनों अधिकारियों और कर्मचारियों को लपेटे में लिया है। घोटाले की रकम 1500 करोड़ तक बताई जाती है। जांच प्रक्रिया को शुरू हुए लगभग 10 साल बीत चुके हैं। इस दौरान 2021 में सीबीआई ने 189 लोगों के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें ज्यादातर लोग इंजीनियर या सरकारी अधिकारी-कर्मचारी थे।
अखिलेश यादव ने लखनऊ में गोमती नदी के किनारे को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए 2015 में रिवरफ्रंट योजना की शुरुआत की थी, जिसे 1600 करोड़ में पूरा करना था। योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही इसकी जांच के आदेश दिए थे। जांच टीम ने पता लगाया कि 1435 करोड़ रुपये खर्च हो जाने के बावजूद योजना का महज 60 परसेंट काम ही पूरा हो सका। इसके बाद यूपी पुलिस ने FIR दर्ज की थी, जिसे बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने चार साल जांच के बाद फरवरी 2021 में इंजीनियर समेत 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। उसी साल जुलाई में एजेंसी ने यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 42 ठिकानों पर रेड मारने के बाद 189 लोगों के खिलाफ एक नई
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