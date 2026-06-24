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एमपी में निवेश को लेकर राजभर का अखिलेश पर हमला, IAS भरत यादव का सपा से जोड़ा कनेक्शन

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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मध्य प्रदेश में जमीन खरीद मामले को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। राजभर ने एमपी के आईएएस भरत यादव का सपा से कनेक्शन भी बताया।

एमपी में निवेश को लेकर राजभर का अखिलेश पर हमला, IAS भरत यादव का सपा से जोड़ा कनेक्शन

OP Rajbhar News: अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला। मध्य प्रदेश में जमीन खरीद मामले को लेकर राजभर ने अखिलेश यादव को घेरने की भी कोशिश की। साथ ही एमपी के आईएएस अफसर भरत यादव का सपा से कनेक्शन भी बताया। राजभर ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दावा किया है कि मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम के चेयरमैन और आईएएस अधिकारी भरत यादव, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कोषाध्यक्ष रहे चंद्रपाल यादव के दामाद हैं। राजभर ने कहा कि भरत यादव का नाम सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

ओपी राजभर ने कहा है, “अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव के संबंध में इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? इतना शोर करके छुपाना क्या चाहते हो आप? आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं वही दुनिया देखे? अब बताता हूं, आपकी पीड़ा क्या है? आप क्यों घबरा गए! कैसे आपके निवेश पर चोट पहुंच गई और क्यों आप बौखला गए?”

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MP के IAS भरत यादव का सपा से कनेक्शन क्या?

राजभर ने कहा कि अखिलेश जी! एमपी कैडर के आईएएस भरत यादव जो राज्य सड़क विकास निगम के चेयरमैन हैं, उनसे आपने अपना रिश्ता छिपा लिया। अखिलेश जी भरत यादव आपके 'कुबेर' चंद्रपाल यादव के दामाद हैं। चंद्रपाल यादव सपा के कद्दावर नेता और पार्टी कोषाध्यक्ष रहे हैं।

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भरत यादव तय करते हैं हाईवे प्लानिंग-राजभर

उन्होंने मोहन यादव को लेकर हुए खुलासे को फर्जी बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम पर हुए एक फर्जी खुलासे से अखिलेश यादव आप डर गए? मध्य प्रदेश में हाईवे का रास्ता कहां से जाएगा-यह भरत यादव तय करते हैं या उन्हें इस बात की जानकारी होती है। जो आपके हैं, अपने हैं, खास हैं। अखिलेश जी आपकी तिलमिलाहट बता रही है कि भरत यादव ने आपसे और अपने लोगों से वहां की जमीनों में भारी निवेश करवाया है। और जमीन 'खाने' के मामले में सैफई परिवार बहुत अनुभवी है। इसे पूरा उत्तर प्रदेश जानता है।

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लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे में भी हुआ खेला?

राजभर ने आरोप लगाया कि फिरोजाबाद से इटावा तक जमीनें खरीदी गईं और लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के रूट को मनमाने तरीके से मोड़ा गया। ओपी राजभर ने आरोप लगाया कि निजी फायदे के लिए सैफई तक अनावश्यक रूप से रूट का मार्ग घुमाकर एक्सप्रेसवे की दूरी 30 किमी और ज्यादा बढ़ा दी गई। औने-पौने दाम में जमीनों को खरीदकर भारी भरकम मुआवजा वसूला गया। मंत्री राजभर ने कहा कि सपाई लोडरों! गोमती रिवर फ्रंट की रिपोर्ट जारी करने के बाद अखिलेश को डर बैठ गया है कि कहीं मध्य प्रदेश एक्सप्रेसवे रिपोर्ट जारी न हो जाए, जिससे उनका निवेश डूब जाए। राजभर ने मांग की है कि जांच एजेंसियों को पता लगाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से सफेदपोश निवेशक शामिल हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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