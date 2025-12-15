राजस्थान सीएम के हेलीकॉप्टर की आगरा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, पत्नी संग जा रहे थे लौठा के मंदिर

संक्षेप: आगरा में सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के हेलीकॉप्टर की मौसम की खराबी के कारण खेरिया एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करानी पड़ी। मुख्यमंत्री को मौसम साफ होने तक लगभग डेढ़ घंटे इंतजार करना पड़ा।

यूपी के आगरा में सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के हेलीकॉप्टर की मौसम की खराबी के कारण खेरिया एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करानी पड़ी। मुख्यमंत्री को मौसम साफ होने तक लगभग डेढ़ घंटे इंतजार करना पड़ा। उसके बाद ही वह अपनी पत्नी के साथ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में स्थित पूछरी का लौठा (डीग) के लिए उड़ान भर सके। मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ जयपुर से पूंछरी का लौठा स्थित मंदिर के दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर से उड़े थे, लेकिन पायलट को जानकारी दी गई कि गोवर्धन की तरफ मौसम खराब है, इसलिए खेरिया एयरपोर्ट पर चौपर की लैंडिंग कर लें।

सीएम के चौपर की आपात लैंडिंग की खबर तत्काल सीएम कार्यालय और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जिला प्रशासन को दे दी गई। चौपर की दोपहर लगभग 12.08 बजे खेरिया एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई। मुख्यमंत्री के आने से पहले ही एडीएम प्रोटोकॉल प्रशांत तिवारी, डीसीपी सिटी अली अब्बास वहां पहुंच गए थे। एयरपोर्ट निदेशक विवेक कुमार शर्मा वहां पहले से ही मौजूद थे।

एडीएम प्रोटोकॉल ने बताया कि मुख्यमंत्री को रिसीव कर वीआईपी लाउंज लाया गया। वहां वे काफी देर बैठे रहे। उन्होंने कई बार मौसम के बारे में भी जानकारी ली। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगभग 1:20 बजे क्लीयरेंस दे दी गई। उसके बाद दोपहर 1:36 बजे मुख्यमंत्री चौपर से पूछरी का लौठा के लिए उड़ान भर गए।

कहां है पूछरी का लौठा पूछरी का लौठा राजस्थान के डीग जिले में है। यह गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह स्थान भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है और ब्रज क्षेत्र का एक पवित्र स्थल माना जाता है। भक्त परिक्रमा करते समय इस स्थल पर रुकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ यहां के दर्शन करने आते रहते हैं।