Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRaja Bhaiya will participate in Dhirendra Shastri Sanatan Hindu Unity Yatra, appeals for unity
धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में राजा भैया होंगे शामिल, एकजुट होने की अपील की

धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में राजा भैया होंगे शामिल, एकजुट होने की अपील की

संक्षेप: बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में राजा भैया शामिल होंगे। राजा भैया ने सभी सनातनियों से एकजुट होने का आह्वान किया। इस यात्रा में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने एकजुट होने की अपील करने साथ ही मकसद भी बताया है।

Fri, 7 Nov 2025 05:13 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में आज दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकली। इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने सभी सनातनियों से एकजुट होने का आह्वान किया। इस यात्रा में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी शामिल होंगे। एकजुट होने की अपील करने साथ ही मकसद भी बताया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राजा भैया ने कहा कि इस पद यात्रा का उद्देश्य सनातनियों में हिन्दुओं में जागरूकता लाना। उन्होंने कहा कि जातिवाद आज अभिशाप है। उन्होंने कहा कि जातिवाद को दूर करना, जातिपात की करो विदाई हम सब हिंदू भाई भाई ', नारे के साथ भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, यमुना मैया की स्वच्छता अनेक मुद्दे को लेकर ये यात्रा की आरंभ हो रही है। इस यात्रा में सनातनियों से भारी संख्या में शामिल होने की अपील की। इससे सफल बनाए। राजा भैया ने कहा कि वे सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होंगे। ज्यादा से ज्यादा समय इस यात्रा में देंगे। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि आपको बता दें कि बीते वर्ष 2024 में झांसी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के सनातन हिंदू पदयात्रा में राजा भैया ने भाग लिया था।

हिंदुओं में जागरूकता फैलाना

दरअसल, बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज दिल्ली से अपनी सनातनी हिंदू एकता यात्रा शुरू की है। वृंदावन तक निकाली जाने वाली धार्मिक यात्रा की शुरुआत दिल्ली के छतरपुर से हुई है। जो हरियाणा से होकर गुजरेगी। 10 दिवसीय इस पदयात्रा का उद्देश्य सनातन संस्कृति और अध्यात्म की संदेश को जन-जन तक पहुंचना है। सनातन एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश भर से सनातनी हिंदू गुरुवार को ही दिल्ली के मां कात्यानी मंदिर में पहुंच गए थे। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि इस यात्रा का मकसद हिंदुओं में जागरूकता फैलाना है। जाति आधारित बंटवारे को खत्म करना और देश में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना है।

40 हजार लोग इस यात्रा में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि तीन राज्यों दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश की यात्रा का मकसद जाति आधारित भेदभाव को खत्म करके और शांति के साथ राष्ट्रवाद का संदेश फैला कर हिंदुओं के बीच एकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ और हनुमान चालीसा से हुई। बताया कि देशभर में लगभग 40 हजार लोग इस यात्रा में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव टल सकते हैं, प्रशासनिक स्तर पर अटकलें तेज, जानें वजह
ये भी पढ़ें:जंगलराज खत्म होना चाहिए, आजम खान ने बिहार चुनाव में नहीं जाने की वजह भी बताई
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Raja Bhaiya अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |