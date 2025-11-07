धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में राजा भैया होंगे शामिल, एकजुट होने की अपील की

संक्षेप: बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में राजा भैया शामिल होंगे। राजा भैया ने सभी सनातनियों से एकजुट होने का आह्वान किया। इस यात्रा में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने एकजुट होने की अपील करने साथ ही मकसद भी बताया है।

बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में आज दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकली। इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने सभी सनातनियों से एकजुट होने का आह्वान किया। इस यात्रा में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी शामिल होंगे। एकजुट होने की अपील करने साथ ही मकसद भी बताया है।

राजा भैया ने कहा कि इस पद यात्रा का उद्देश्य सनातनियों में हिन्दुओं में जागरूकता लाना। उन्होंने कहा कि जातिवाद आज अभिशाप है। उन्होंने कहा कि जातिवाद को दूर करना, जातिपात की करो विदाई हम सब हिंदू भाई भाई ', नारे के साथ भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, यमुना मैया की स्वच्छता अनेक मुद्दे को लेकर ये यात्रा की आरंभ हो रही है। इस यात्रा में सनातनियों से भारी संख्या में शामिल होने की अपील की। इससे सफल बनाए। राजा भैया ने कहा कि वे सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होंगे। ज्यादा से ज्यादा समय इस यात्रा में देंगे। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि आपको बता दें कि बीते वर्ष 2024 में झांसी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के सनातन हिंदू पदयात्रा में राजा भैया ने भाग लिया था।

हिंदुओं में जागरूकता फैलाना दरअसल, बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज दिल्ली से अपनी सनातनी हिंदू एकता यात्रा शुरू की है। वृंदावन तक निकाली जाने वाली धार्मिक यात्रा की शुरुआत दिल्ली के छतरपुर से हुई है। जो हरियाणा से होकर गुजरेगी। 10 दिवसीय इस पदयात्रा का उद्देश्य सनातन संस्कृति और अध्यात्म की संदेश को जन-जन तक पहुंचना है। सनातन एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश भर से सनातनी हिंदू गुरुवार को ही दिल्ली के मां कात्यानी मंदिर में पहुंच गए थे। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि इस यात्रा का मकसद हिंदुओं में जागरूकता फैलाना है। जाति आधारित बंटवारे को खत्म करना और देश में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना है।