राजा भैया ने मंच पर पवन सिंह से छीन लिया माइक, लेने लगे धनंजय सिंह का नाम, वीडियो वायरल
प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में आयोजित रामकथा में शामिल होने पहुंचे पवन सिंह से राजा भैया ने अचानक से माइक छीन लिया और धनंजय सिंह का नाम लेने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
Pawan Singh: यूपी के प्रतापगढ़ में जिले के कुंडा में विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया रामकथा का आयोजन किया गया है। इस रामकथा में बड़े-बड़े दिग्गज पहुंचे हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सुनाई जा रही रामकथा को सुनने के लिए राजनीति से जुड़े नेताओं के अलावा भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी पहुंचे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पास खड़े होकर मंच से पवन सिंह माइक से कुछ बोल रहे थे।इसी दौरान अचानक से राजा भैया ने पवन सिंह से माइक छीन लिया और फिर धनंजय सिंह का नाम लेने लगे। राजा भैया के अचानक से माइक छीने जाने से पवन सिंह चौंक गए। दोनों का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
कुंडा के योगी देवरहा में रामकथा का इन दिनों आयोजन हो रहा है। इस कथा में शामिल होने के लिए दूर-दराज से लोग पहुंचे हैं। इसके अलावा कई जानी-मानी हस्तियों ने भी इस कथा में शिरकत की। रामकथा में भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी निमंत्रण पाकर राजा भैया के इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बने थे। मंच पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के अलावा राजा भैया और पवन सिंह भी मौजूद थे। राजा भैया ने अपना माइक यह कहते हुए पवन सिंह को दे दिया कि अब आप भोजपुरी स्टार को सुनें। पवन सिंह कुछ बोलने वाले ही होते हैं अचानक से राजा भैया फिर से माइक छीन लेते हैं।
मंच पर बैठे धीरेंद्र शास्त्री हंसने लगे
माइक छीनकर राजा भैया कहने लगते हैं कि कार्यक्रम में मौजूद धनंजय सिंह और प्रिंसु का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने इस चूक के लिए मंच से माफी मांगते हुए कहा, लिखने वाले की गलती थी। राजा भैया का ये अंदाज देखकर मंच पर बैठे धीरेंद्र शास्त्री हंसने लगते हैं। इसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि बाद में पवन सिंह ने कहा, कि उन्हें माइक दे दिया गया था। इस दौरान पवन सिंह ने राजा भैया को धन्याद दिया।
बेंती की रामकथा में दिखा धुर विरोधियों का संगम
योगीराज देवरहा बाबा कथा मंडपम में श्रीराम कथा के साथ ही राजनीतिक संगम हो रहा है। कथा मंच पर कई धुर विरोधी को भी मिलाया। इसके साथ ही भाजपा के अधिकतर नेताओं जमावड़ा रहा। कुंडा विधानसभा से सात बार के अजेय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने 2018 में जनसत्तादल लोकतांत्रिक पार्टी बनाई। बागेश्वर पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की श्रीराम कथा जनसत्तादल लोकतांत्रिक परिवार के बैनर तले हो रही है। श्रीराम कथा के मंच पर राजा भैया ने कई धुर विरोधी को एक मंच पर लाने का काम किया। जौनपुर के एमएलसी धनंजय सिंह, वाराणसी के बृजेश सिंह एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाते हैं लेकिन श्रीराम कथा के मंच पर राजा भैया ने दोनों को एक मंच पर बैठाया। बृजेश सिंह के भतीजे चंदौली विधायक सुशील सिंह सैय्यद राजा दोनों के विरोधी बताए जाते हैं। उनको कथा पंडाल में एक सोफे पर बैठाया। बस अंतर इतना रहा कि चाचा भतीजे के बीच सोफे पर फिल्म हनुमान अंश में बाबा नीम करौली का किरदार निभाने वाले शोभित्व सत्य मौजूद रहे। इतना ही नहीं भाजपा के छोटे कार्यकर्ता से लेकर कद्दावर नेताओं, विधायक और मंत्रियों का जमावड़ा लगातार बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।