प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में आयोजित रामकथा में शामिल होने पहुंचे पवन सिंह से राजा भैया ने अचानक से माइक छीन लिया और धनंजय सिंह का नाम लेने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Pawan Singh: यूपी के प्रतापगढ़ में जिले के कुंडा में विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया रामकथा का आयोजन किया गया है। इस रामकथा में बड़े-बड़े दिग्गज पहुंचे हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सुनाई जा रही रामकथा को सुनने के लिए राजनीति से जुड़े नेताओं के अलावा भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी पहुंचे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पास खड़े होकर मंच से पवन सिंह माइक से कुछ बोल रहे थे।इसी दौरान अचानक से राजा भैया ने पवन सिंह से माइक छीन लिया और फिर धनंजय सिंह का नाम लेने लगे। राजा भैया के अचानक से माइक छीने जाने से पवन सिंह चौंक गए। दोनों का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

कुंडा के योगी देवरहा में रामकथा का इन दिनों आयोजन हो रहा है। इस कथा में शामिल होने के लिए दूर-दराज से लोग पहुंचे हैं। इसके अलावा कई जानी-मानी हस्तियों ने भी इस कथा में शिरकत की। रामकथा में भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी निमंत्रण पाकर राजा भैया के इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बने थे। मंच पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के अलावा राजा भैया और पवन सिंह भी मौजूद थे। राजा भैया ने अपना माइक यह कहते हुए पवन सिंह को दे दिया कि अब आप भोजपुरी स्टार को सुनें। पवन सिंह कुछ बोलने वाले ही होते हैं अचानक से राजा भैया फिर से माइक छीन लेते हैं।

मंच पर बैठे धीरेंद्र शास्त्री हंसने लगे माइक छीनकर राजा भैया कहने लगते हैं कि कार्यक्रम में मौजूद धनंजय सिंह और प्रिंसु का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने इस चूक के लिए मंच से माफी मांगते हुए कहा, लिखने वाले की गलती थी। राजा भैया का ये अंदाज देखकर मंच पर बैठे धीरेंद्र शास्त्री हंसने लगते हैं। इसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि बाद में पवन सिंह ने कहा, कि उन्हें माइक दे दिया गया था। इस दौरान पवन सिंह ने राजा भैया को धन्याद दिया।