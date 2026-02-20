Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

विजिलेंस वालों के पीछे एक और विजिलेंस टीम लगानी पड़ेगी...बिजली विभाग की छापेमारी पर बोले राजा भैया

Feb 20, 2026 05:41 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी विधानसभा में कुंडा विधायक राजा भैया ने बिजली विभाग की छापेमारी को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा बिजली आपूर्ति ठीक हुई है। लेकिन विजिलेंस छापेमारी से जनता त्रस्त है। विजिलेंस के पीछे एक और विजिलेंस टीम लगानी चाहिए।

विजिलेंस वालों के पीछे एक और विजिलेंस टीम लगानी पड़ेगी...बिजली विभाग की छापेमारी पर बोले राजा भैया

यूपी विधानसभा में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बिजली विभाग की छापेमारी को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा बिजली आपूर्ति ठीक हुई है। लेकिन विजिलेंस छापेमारी से जनता त्रस्त है। इन विजिलेंस टीम के पीछे एक और विजिलेंस टीम लगानी चाहिए। राजा भैया की बातों से सदन में ठहाके लग गए। सतीश महाना भी उनकी बात सुनकर हंस पड़े।

राजा भैया ने सदन में बिजली विभाग के अधिकारियों की पोल खोल दी। उन्होंने कहा,'अठारह घंटा, बीस घंटा, बाईस घंटा आ रही है बिजली। लेकिन छापे के नाम पर इतनी बदनामी हो रही है और इतनी परेशानी हो रही है लोगों को। ये गत तीन वर्ष से लगातार मैं इस सदन में कहता आ रहा हूं, थोड़े समय तक तो इसका प्रभाव देखने को मिलता है हमको तो। श्रीमन ये उम्मीद थी कि माननीय ऊर्जा मंत्री आज उपस्थित होंगे तो उनको स्वयं यह कहूंगा। लेकिन विजिलेंस के मारे जनता त्रस्त है, हमको तो लगता है, आपसे अनुरोध है पीठ से कि इन विजिलेंस के अधिकारियों के पीछे एक और विजिलेंस की टीम आपको लगानी पड़ेगी, इनकी काले कारनामों को पकड़ने के लिए। तभी क्षेत्रीय जनता चैन का सांस ले सकेगी।

ये भी पढ़ें:पता नहीं कहां से कुत्ता ले आए...गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर माता प्रसाद ने ली चुटकी
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |