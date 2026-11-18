प्रतापगढ़ में धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा आयोजित हो रहा है। इस मौके पर राजा भैया ने कहा कि श्रीराम कथा, भागवत, भगवान की पूजा अर्चना विधि-विधान से करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। आदिकाल से शुभ कार्यों में अराजकतत्व विघ्न डालते रहे हैं, यह कोई नई बात नहीं है।

यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा आयोजित हो रहा है। इस मौके पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि श्रीराम कथा की कलश शोभा यात्रा के लिए रोड मैप तय कर दिया गया है, उसी अनुरूप से कुंडा, कालाकांकर, बाबागंज, बिहार चारों ब्लॉकों में कलश शोभा यात्रा निकलनी है। श्रीराम कथा, भागवत, भगवान की पूजा अर्चना विधि-विधान से करना हमारा संवैधानिक अधिकार है।

उन्होंने कहा कि जो लोग श्रीराम कथा का विरोध कर रहे हैं उनको संविधान के अनुच्छेद 25-26 को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिकाल से शुभ कार्यों में अराजकतत्व विघ्न डालते रहे हैं, यह कोई नई बात नहीं है। राजा भैया ने श्रीराम कथा की सम्पूर्ण व्यवस्था को संचालित करने को हनुमानदल, जामवंत दल, अंगद दल के रूप में तीन हजार कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि 500 पाकिस्तानी शरणार्थी भी कथा सुनने आ रहे हैं, जिनके रहने खाने की विशेष व्यवस्था की गई है। राजा भैया ने कार्यकर्ताओं से कहा यदि कथा पंडाल में किसी का स्वास्थ्य बिगड़े तो बगैर कोई शोर किए उनको तत्काल इलाज को डॉक्टर के पास ले जाएं।

भारत कोई स्लामी राष्ट्र नहीं राजा भैया ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर एवं कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कथावाचन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि भारत कोई इस्लामी राष्ट्र नहीं है, जहां कथावाचन पर प्रतिबंध लगाया जाए।

भगवान श्रीकृष्ण और भगवान श्रीराम को लेकर हाल में की गई कथित विवादित टिप्पणियों के कारण धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का विरोध हो रहा है। खासतौर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके दल के सांसदों ने शास्त्री के कथावाचन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

पाकिस्तान से आए हिंदू रिफ्यूजी पर भी बोले राजा भैया पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के मुद्दे पर विधायक ने कहा कि पाकिस्तान में पहले हिंदुओं की आबादी करीब 23 प्रतिशत थी, लेकिन आज घटकर लगभग एक प्रतिशत रह गई है। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की इच्छा है कि उन्हें नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत भारत की नागरिकता दी जाए।