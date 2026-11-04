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सनातन की बात करो तो हिंदू ही चढ़ बैठते हैं, मुसलमान का उदाहरण देकर राजा भैया ने हिन्दुओं को दी नसीहत

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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राजा भैया ने हिन्दुओं को नसीहत दी। कथा में पहुंचे राजा भैया कहा कि अगर कोई हिंदू सनातन की बात करता है तो हिंदू ही चढ़ बैठते हैं। राजा भैया ने मुसलमानों का उदाहरण दिया। राजा भैया ने कहा कि अगर कोई मुसलमान इस्लाम की बात करता है तो पूरा मुस्लिम समाज उसका समर्थन करता है।

Raja Bhaiya
कथा में पहुंचे राजा भैया कहा कि अगर कोई हिंदू सनातन की बात करता है तो हिंदू ही चढ़ बैठते हैं।

पूर्व कैबिनेट मंत्री और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने हिंदू समाज की एकजुटता और सनातन धर्म को लेकर बयान देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। राजा भैया ने कहा कि अगर कोई हिंदू सनातन की बात करता है तो हिंदू ही चढ़ बैठते हैं। राजा भैया ने मुसलमानों का उदाहरण देकर हिंदुओ को नसीहत दी है। राजा भैया ने कहा कि अगर कोई मुसलमान इस्लाम की बात करता है तो पूरा मुस्लिम समाज उसका समर्थन करता है, लेकिन जब कोई हिंदू सनातन और हिंदुत्व की बात करता है तो अपने ही लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे लोगों को कहा जाता है कि खुद को बड़ा हिंदू समझते हैं और दूसरों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने लगते हैं। राजा भैया ने हिंदू समाज को ऐसी मानसिकता से दूर रहने की नसीहत देते हुए कहा कि भारत तभी तक संवैधानिक राष्ट्र बना रहेगा, जब तक यहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। उन्नाव के बीघापुर क्षेत्र के गौरी गांव में आयोजित शिवदीप शिव महापुराण कथा में मंगलवार को कुंडा विधायक एवं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया शामिल हुए। कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा की मौजूदगी में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में राजा भैया ने सनातन धर्म, हिंदुत्व और सामाजिक एकजुटता को लेकर अपने विचार रखे।

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हिंदुत्व के बिना भारत और भारत के बिना हिंदुत्व की कल्पना नहीं

अपने संबोधन में राजा भैया ने कहा कि हिंदुत्व के बिना भारत और भारत के बिना हिंदुत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की मजबूती के लिए हिंदू समाज को एकजुट और जागरूक रहने की आवश्यकता है। उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर समाज के भीतर आपसी सहयोग और एकता बनाए रखने का आह्वान किया।

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राजा भैया ने धार्मिक आयोजनों को भारतीय परंपराओं से जुड़ने का माध्यम बताया

कार्यक्रम में कुंडा विधायक राजा भैया की उपस्थिति के दौरान भक्तों में उत्साह देखने को मिला। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए धार्मिक आयोजनों को भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का माध्यम बताया। इस अवसर पर दिल्ली के सांसद एवं भोजपुरी गायक-अभिनेता मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। उन्होंने भगवान शिव, श्रीराम और सनातन परंपरा से जुड़े भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर श्रद्धालु झूम उठे। वहीं कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण के प्रसंगों के माध्यम से श्रद्धालुओं को निर्मल मन से शिव आराधना करने, आडंबर से दूर रहने और जीवन में परिश्रम व सदाचार अपनाने का संदेश दिया।

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लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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