सनातन की बात करो तो हिंदू ही चढ़ बैठते हैं, मुसलमान का उदाहरण देकर राजा भैया ने हिन्दुओं को दी नसीहत
राजा भैया ने हिन्दुओं को नसीहत दी। कथा में पहुंचे राजा भैया कहा कि अगर कोई हिंदू सनातन की बात करता है तो हिंदू ही चढ़ बैठते हैं। राजा भैया ने मुसलमानों का उदाहरण दिया। राजा भैया ने कहा कि अगर कोई मुसलमान इस्लाम की बात करता है तो पूरा मुस्लिम समाज उसका समर्थन करता है।
पूर्व कैबिनेट मंत्री और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने हिंदू समाज की एकजुटता और सनातन धर्म को लेकर बयान देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। राजा भैया ने कहा कि अगर कोई हिंदू सनातन की बात करता है तो हिंदू ही चढ़ बैठते हैं। राजा भैया ने मुसलमानों का उदाहरण देकर हिंदुओ को नसीहत दी है। राजा भैया ने कहा कि अगर कोई मुसलमान इस्लाम की बात करता है तो पूरा मुस्लिम समाज उसका समर्थन करता है, लेकिन जब कोई हिंदू सनातन और हिंदुत्व की बात करता है तो अपने ही लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे लोगों को कहा जाता है कि खुद को बड़ा हिंदू समझते हैं और दूसरों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने लगते हैं। राजा भैया ने हिंदू समाज को ऐसी मानसिकता से दूर रहने की नसीहत देते हुए कहा कि भारत तभी तक संवैधानिक राष्ट्र बना रहेगा, जब तक यहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। उन्नाव के बीघापुर क्षेत्र के गौरी गांव में आयोजित शिवदीप शिव महापुराण कथा में मंगलवार को कुंडा विधायक एवं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया शामिल हुए। कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा की मौजूदगी में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में राजा भैया ने सनातन धर्म, हिंदुत्व और सामाजिक एकजुटता को लेकर अपने विचार रखे।
हिंदुत्व के बिना भारत और भारत के बिना हिंदुत्व की कल्पना नहीं
अपने संबोधन में राजा भैया ने कहा कि हिंदुत्व के बिना भारत और भारत के बिना हिंदुत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की मजबूती के लिए हिंदू समाज को एकजुट और जागरूक रहने की आवश्यकता है। उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर समाज के भीतर आपसी सहयोग और एकता बनाए रखने का आह्वान किया।
राजा भैया ने धार्मिक आयोजनों को भारतीय परंपराओं से जुड़ने का माध्यम बताया
कार्यक्रम में कुंडा विधायक राजा भैया की उपस्थिति के दौरान भक्तों में उत्साह देखने को मिला। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए धार्मिक आयोजनों को भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का माध्यम बताया। इस अवसर पर दिल्ली के सांसद एवं भोजपुरी गायक-अभिनेता मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। उन्होंने भगवान शिव, श्रीराम और सनातन परंपरा से जुड़े भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर श्रद्धालु झूम उठे। वहीं कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण के प्रसंगों के माध्यम से श्रद्धालुओं को निर्मल मन से शिव आराधना करने, आडंबर से दूर रहने और जीवन में परिश्रम व सदाचार अपनाने का संदेश दिया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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