बागेश्वर बाबा की कथा में पहुंचे राजा भैया; बोले- वंदे मातरम नहीं गाने वाले प्रत्याशियों को नकार देना

प्रयागराज में पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह भी पहुंचे। इस दौरान उन्होने हिंदुत्व पर संकट बताते हुए एकजुटता की अपील की। ‘वंदे मातरम्’ न गाने वालों को वोट न देने की बात कही और समाज से जाति भेद छोड़ने का आह्वान किया।

प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित बाबा बागेश्वर की राष्ट्र हनुमंत कथा में दूसरे दिन बड़ा जनसमूह उमड़ा। कथा में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया) पहुंचे और मंच से हिंदुत्व, सनातन और सामाजिक एकता को लेकर जोरदार बयान दिया। उन्होने कहा कि आज कुछ लोग खुलेआम ‘वंदे मातरम्’ गाने से इनकार करते हैं। जो चिंता का विषय है। आने वाले चुनावों में जो प्रत्याशी ‘वंदे मातरम्’ नहीं गाए, उसे नकार देना चाहिए। लोकतंत्र में केवल सरकार ही नहीं, बल्कि जनता की भी जिम्मेदारी होती है कि वह यह देखे कि कौन से राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं।

राजा भैया ने कहा कि आज हिंदुत्व और सनातन पर संकट है, ऐसे में समाज को आपसी मतभेद छोड़कर एकजुट होना होगा। उन्होंने लोगों से “जाति-पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई-भाई” का संदेश अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज के भीतर जातीय विभाजन ही कमजोरी की सबसे बड़ी वजह है, जिसका फायदा विरोधी ताकतें उठाती हैं।

उन्होंने पुलवामा आतंकी हमला का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों ने लोगों की पहचान पूछकर हमला किया था, जो समाज के लिए चेतावनी है। उन्होने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि “एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे” और “बटोगे तो कटोगे” जैसे संदेश आज के समय में बेहद प्रासंगिक हैं। उन्होंने लोगों से संगठित रहने और राष्ट्रहित में एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया।

आपको बता दें बाबा बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री तीन दिवसीय हनुमंत कथा चल रही है। हनुमंत कथा से पहले पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रयागराज के धार्मिक व पौराणिक महत्व के प्राचीन स्थलों का भ्रमण किया। वे सबसे पहले त्रिवेणी संगम पहुंचे और पुण्य की डुबकी लगाई। जय त्रिवेणी जय प्रयाग आरती समिति के अध्यक्ष प्रदीप पांडेय के आचार्यत्व में उन्होंने गंगा पूजन किया। पूजन में प्रयाग उत्थान समिति के अध्यक्ष डॉ. उदय प्रताप सिंह भी साथ रहे। पूजन के बाद वे बंधवा स्थित बड़े हनुमानजी मंदिर पहुंचे।

जहां उन्होंने विधिविधान से हनुमानजी का अभिषेक किया और उनकी आरती उतारी। मंदिर में पूजन-अर्चन के दौरान उन्होंने देश व समाज के कल्याण की कामना की। उसके बाद धीरेंद्र शास्त्री अकबर के किले में स्थित अक्षयवट और सरस्वती कूप का दर्शन-पूजन किया। यहां पर करीब आधे घंटे बैठे। धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि तीर्थराज प्रयाग में आज मुझे दिव्य अनुभूति हो रही है। कूप को देखकर ऐसा लग रहा है कि सरस्वती लुप्त नहीं है बल्कि पूरे प्रयागराज में लिप्त है। यह यहां के निवासियों का सौभाग्य है कि वे अद्भुत शहर में रह रहे हैं।