यूपी के बाहुबली विधायक राजा भैया ने इस बार विश्वानाथगंज सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। यह सीट पिछले तीन चुनाव से अनुप्रिया पटेल के कब्जे में है। ऐसे में राजा भैया के कदम को सीधे अनुप्रिया को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

यूपी में अवध और पूर्वांचल की सीमा पर स्थित प्रतापगढ़ जिले की सियासत बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के नए दांव से गरमाने लगी है। राजा भैया ने विश्वनाथगंज सीट पर अपनी पार्टी जनसत्ता दल से कुलदीप पटेल को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यह सीट फिलहाल एनडीए में शामिल अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल (सोनेलाल) के पास है, जहां से जीत लाल पटेल विधायक हैं। राजा भैया की पार्टी ने पिछली बार यहां की कुंडा और बाबागंज केवल दो सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। इस बार विश्वनाथगंज में भी प्रत्याशी उतार कर पटेल बाहुल्य सीट पर पटेल के खिलाफ पटेल वाला मुकाबला करने की तैयारी कर ली है।

राजा भैया के इस कदम को पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान अनुप्रिया पटेल से छिड़ी जुबानी जंग के पलटवार के नजरिए से देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में प्रचार के दौरान अनुप्रिया पटेल के निशाने पर सीधे राजा भैया थे। उन्होंने बिना राजा भैया का नाम लिए ही तीखा हमला किया था। यहां तक कहा था कि लोकतंत्र में राजा किसी रानी के पेट से नहीं, बल्कि ईवीएम के बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं का यह भ्रम तोड़ने का समय आ गया है कि कोई क्षेत्र उनकी जागीर है।

अनुप्रिया के इस बयान के बाद क्षत्रिय समाज के एक हिस्से और क्षत्रिय संगठनों में नाराजगी देखी गई थी। राजा भैया ने पलटवार करते हुए कहा था कि ईवीएम से जनसेवक चुनकर आते हैं, राजा नहीं, और यदि कोई खुद को राजा मान लेगा तो यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ होगा। वोटिंग से ठीक पहले राजा भैया ने अपने लोगों को स्वविवेक पर मतदान की छूट भी दे दी थी। इसका नतीजा भाजपा को भुगतना पड़ा और प्रतापगढ़ के साथ कौशांबी सीट भी सपा ने जीत ली थी।

अनुप्रिया पटेल को सीधी चुनौती अपना दल (एस) के परंपरागत आधार में पटेल चेहरा उतारकर राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल को सीधी चुनौती दे दी है। अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच लोकसभा चुनाव के दौरान दिखी तल्खी के बाद इस सीट पर जनसत्ता दल की सक्रियता को सियासी विश्लेषक केवल स्थानीय रणनीति नहीं, बल्कि बड़े शक्ति संतुलन की बड़ी लड़ाई के रूप में देख रहे हैं।

यदि सपा, बसपा, कांग्रेस और एनडीए के बीच भी दावेदारी मजबूत रहती है, तो विश्वनाथगंज में त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले की स्थिति बन सकती है, जहां कम अंतर से जीत-हार तय होने की संभावना रहती है।

टकराव से बन रहे नए समीकरण प्रतापगढ़ की राजनीति में अनुप्रिया पटेल के ओबीसी-पटेल आधार और राजा भैया के क्षेत्रीय प्रभाव के बीच टकराव के नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। 2027 की लड़ाई में यह देखना अहम होगा कि विश्वनाथगंज और आसपास की सीटों पर यह टकराव अपना दल (एस) को कितना चुनौती देता है और विपक्षी दलों को इससे कितना फायदा मिलता है।

जातीय समीकरण ही तय करती है चुनाव की दिशा विश्वनाथगंज विधानसभा सीट उन ग्रामीण और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीटों में शामिल है, जहां का जातीय समीकरण और स्थानीय गठबंधनों की चाल हर चुनाव की दिशा तय करती है। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई यह सीट प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र पूरी तरह ग्रामीण है। इसमें मांधाता, विश्वनाथगंज और सदर तहसील के पूरब गांव कानूनगो सर्किल के साथ लालगंज तहसील के लीलापुर और लक्ष्मणपुर के कुछ हिस्से शामिल हैं।

लगातार तीन बार से अपना दल के पास है सीट विश्वनाथगंज सीट का चुनावी इतिहास नया है। परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर अब तक चार चुनाव हुए हैं। पहली बार सपा ने जीती उसके बाद लगातार तीन बार से अपना दल जीत रही है। 2012 में सपा के राजा राम बसपा की सिंधुजा मिश्रा 9187 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। 2014 राजा राम के निधन के बाद उपचुनाव कराना पड़ा। अपना दल की तरफ से राकेश कुमार वर्मा (आरके वर्मा) मैदान में उतरे और सपा के संजय पांडेय को हराया था। 2017 में भी आरके वर्मा ने जीत हासिल की। पिछले चुनाव में अपना दल ने जीत लाल पटेल को उतारा और लगातार तीसरी बार सीट अपने कब्जे में रखी। जीत लाल ने सपा के सौरभ सिंह को 48052 वोटों से हराया।