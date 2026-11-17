धीरेंद्र शास्त्री के सारथी बने राजा भैया, खुद कार चलाकर एयरपोर्ट से कुंडा लाए
बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सोमवार शाम प्रतापगढ़ स्थित योगीराज देवरहा बाबा मंडपम में श्रीराम कथा सुनाने पहुंचे। एयरपोर्ट से विधायक राजा भैया उनके सारथी बने और खुद कार चलाकर कथा स्थल तक ले आए।
यूपी के प्रतापगढ़ स्थित योगीराज देवरहा बाबा मंडपम में मंगलवार से होने वाली श्रीराम कथा सुनाने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सोमवार शाम बजे पहुंच गए। बमरौली एयरपोर्ट से कुंडा विधायक राजा भैया उनके सारथी बने और खुद कार चलाकर कथा स्थल तक ले आए। बेंती में उनका जोरदार स्वागत हुआ। यहां तीन दिन कथा कहने के बाद 20 नवंबर को वह दिव्य दरबार लगाएंगे।
बागेश्वर पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सोमवार शाम बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से पहले से मौजूद जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने उनका आत्मीय स्वागत किया। आचार्य को अपनी गाड़ी में बिठाकर खुद स्टेयरिंग संभाली और बेंती राजभवन पहुंचे। बेंती पहुंचते ही लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बेंती पहुंचते ही हनुमानजी की पूजा और आरती की। इससे पहले कुंडा तहसील में सात स्थानों से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं सहित लाखों श्रद्धालु सिर पर कलश रखकर शामिल हुए। कथा को लेकर सोमवार को कुंडा तहसील के साथ ही आसपास का इलाका भी राममय हो गया।
हिंदुओं को इस्लाम से एकजुटता सीखनी चाहिए
इससे पहले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बीते शनिवार को हिंदुओं को सलाह दी कि उन्हें इस्लाम से एकजुटता सीखनी चाहिए। क्या कोई ऐसी विचारधारा है जो हिंदुओं को एकजुट करे, इस सवाल पर राजा भैया ने कहा, 'हिंदुओं को किसी राजनीतिक दल के दायरे में बंधकर नहीं रहना चाहिए। मुस्लिम अलग-अलग राजनीतिक दलों में होने के बावजूद इस्लाम को प्राथमिकता देते हैं। जब बात हिंदुत्व की आए तो हिंदुओं को यह सोचना चाहिए कि वे पहले हिंदू हैं, राजनीतिक दल आते-जाते रहेंगे।'
विवादित बयान देने में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ परिवाद दर्ज
उधर, भगवान श्रीराम, प्रभु श्रीकृष्ण और करवा चौथ को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में बाबा बागेश्वरधाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री फंस गए हैं। उनके खिलाफ रामपुर के तीन अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। अदालत ने बयान दर्ज कराने के लिए 30 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। अधिवक्ता राम सिंह लोधी, हर्ष गुप्ता और सुनीता वर्मा ने संयुक्त रूप से कोर्ट में परिवाद दायर कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिसके माध्यम से आरोप लगाया कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 26 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के जनपद शिवपुरी के करैरा कस्बे में कथा वाचन के दौरान करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण तथा करवा चौथ उपवास को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की, जिससे आस्था को ठेस पहुंची है। अधिवक्ताओं ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराने का अनुरोध किया, जिस पर अदालत ने उनकी अर्जी मंजूर करते हुए परिवाद दर्ज कर लिया। साथ ही इस मामले में बयान के लिए 30 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें