बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सोमवार शाम प्रतापगढ़ स्थित योगीराज देवरहा बाबा मंडपम में श्रीराम कथा सुनाने पहुंचे। एयरपोर्ट से विधायक राजा भैया उनके सारथी बने और खुद कार चलाकर कथा स्थल तक ले आए।

यूपी के प्रतापगढ़ स्थित योगीराज देवरहा बाबा मंडपम में मंगलवार से होने वाली श्रीराम कथा सुनाने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सोमवार शाम बजे पहुंच गए। बमरौली एयरपोर्ट से कुंडा विधायक राजा भैया उनके सारथी बने और खुद कार चलाकर कथा स्थल तक ले आए। बेंती में उनका जोरदार स्वागत हुआ। यहां तीन दिन कथा कहने के बाद 20 नवंबर को वह दिव्य दरबार लगाएंगे।

बागेश्वर पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सोमवार शाम बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से पहले से मौजूद जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने उनका आत्मीय स्वागत किया। आचार्य को अपनी गाड़ी में बिठाकर खुद स्टेयरिंग संभाली और बेंती राजभवन पहुंचे। बेंती पहुंचते ही लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बेंती पहुंचते ही हनुमानजी की पूजा और आरती की। इससे पहले कुंडा तहसील में सात स्थानों से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं सहित लाखों श्रद्धालु सिर पर कलश रखकर शामिल हुए। कथा को लेकर सोमवार को कुंडा तहसील के साथ ही आसपास का इलाका भी राममय हो गया।

हिंदुओं को इस्लाम से एकजुटता सीखनी चाहिए इससे पहले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बीते शनिवार को हिंदुओं को सलाह दी कि उन्हें इस्लाम से एकजुटता सीखनी चाहिए। क्या कोई ऐसी विचारधारा है जो हिंदुओं को एकजुट करे, इस सवाल पर राजा भैया ने कहा, 'हिंदुओं को किसी राजनीतिक दल के दायरे में बंधकर नहीं रहना चाहिए। मुस्लिम अलग-अलग राजनीतिक दलों में होने के बावजूद इस्लाम को प्राथमिकता देते हैं। जब बात हिंदुत्व की आए तो हिंदुओं को यह सोचना चाहिए कि वे पहले हिंदू हैं, राजनीतिक दल आते-जाते रहेंगे।'