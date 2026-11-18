राजा भैया यूपी के उन चुनिंदा विधायकों में एक हैं जिनके प्रभाव के आगे किसी दल या नेता का अभी तक नहीं चल सका है। कुंडा विधानसभा सीट पर वह लगातार सात बार से विधायक चुने जाते रहे हैं। 1993 में पहली बार उतरे और अब तक कभी नहीं हारे।

यूपी में कुछ ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां चुनावी मुकाबला राजनीतिक दलों से ज्यादा किसी एक नेता की व्यक्तिगत ताकत के इर्द-गिर्द घूमता रहता है। प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट ऐसी ही है। यहां पिछले तीन दशक से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का दबदबा कायम है। राजा भैया के आगे न कभी भाजपा की चल सकी और न ही सपा-बसपा को कभी जीत मिली। सपा ने तो पिछले चुनाव में कुंडा पर कुंडी लगाने का आह्वान तक कर दिया लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। बसपा प्रमुख मायावती ने तो अपनी सरकार में राजा भैया पर पोटा लगाया और जेल भी भेज दिया था। खास बात यह है कि कुंडा सीट पर जातिवाद का भी कोई असर कभी नहीं रहा। दलित, मुस्लिम और यादव बहुल सीट पर राजा भैया की बिरादरी के केवल 18 से 20 हजार वोटर ही हैं। इसके बाद भी हर जाति के वोट से उन्हें जीत मिलती रहती है।

1993 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजा भैया मैदान में उतरे और विधायक बनने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह लगातार सात विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। छह बार निर्दल ही चुनाव लड़ते रहे। 2018 में अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बनाई और 2022 के चुनाव में इसी के टिकट पर उतरे और फिर से विधायक बने।

लहर के खिलाफ होता रहा मतदान भाजपा, सपा और बसपा तीनों ने उन्हें चुनौती देने की कोशिश की। न बसपा की लहर में कुंडा सीट पर हाथी दौड़ सका और न ही सपा की लहर में 2012 में साइकिल दौड़ सकी। 2017 और 2022 में भाजपा की लहर में भी राजा भैया को भगवा ब्रिगेड नहीं हरा सका। अब 2027 के चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजा भैया आठवीं बार कुंडा से जीत दर्ज कर पाएंगे या इस बार कोई नया राजनीतिक समीकरण उनके गढ़ में सेंध लगाएगा?

25 साल की उम्र में बने विधायक राजा भैया का राजनीतिक सफर 1993 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ। उस समय उनकी उम्र केवल 25 साल थी। इसके बाद 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 में भी वह कुंडा से चुनाव जीतते रहे। सातों चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते। किसी दल के चुनाव चिह्न की बजाय अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान के ही बल पर उन्हें सफलता मिलती रही। अलग-अलग चुनावों में भाजपा, सपा और बसपा के उम्मीदवार उन्हें चुनौती देने के बावजूद जीत नहीं सके।

भाजपा से रिश्तों में उतार-चढ़ाव राजा भैया की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भाजपा के साथ उनके रिश्ते रहे हैं। 2002 में मायावती सरकार के दौरान राजा भैया को गिरफ्तार किया गया था। उन पर पोटा (POTA) के तहत कार्रवाई हुई थी। उनके खिलाफ कार्रवाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनी थी।

मुलायम और अखिलेश सरकार में बने मंत्री 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनने के बाद राजा भैया को राहत मिली और बाद में वह सरकार में मंत्री भी बने। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान भी वह कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन 2013 में डीएसपी जिया-उल-हक की हत्या के बाद राजा भैया ने मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया। इस घटना ने उनकी राजनीति को फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया था।

भाजपा की प्रचंड लहर में एक लाख से ज्यादा वोटों से जीते 2017 में सूबे में भाजपा की प्रचंड लहर चल रही थी। इसके बाद भी राजा भैया ने भाजपा प्रत्याशी जानकी शरण को 103647 वोटों से हराकर अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। राजा भैया को 136597 वोट मिले थे। भाजपा प्रत्याशी को केवल 32950 वोट मिले।

2022 में सपा ने दी सबसे बड़ी चुनौती 2022 का चुनाव कुंडा की राजनीति में कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के पुराने सहयोगी गुलशन यादव को उम्मीदवार बनाया। दोनों के बीच राजनीतिक दूरी और टकराव ने चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया। अखिलेश यादव ने कुंडा पर कुंडी का नारा देकर राजा भैया के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिल सकी।

राजा भैया को 99612 और सपा के गुलशन यादव को 69,297 वोट मिले। भाजपा के सिंधुजा मिश्रा 16455 और बसपा के मु. फहीम 3345 वोट हासिल कर सके। इस तरह राजा भैया ने 30315 वोटों से जीत दर्ज की। यह जीत पिछले चुनावों के मुकाबले सबसे कम अंतर से थी।

कुंडा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा दलित वोटर कुंडा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा दलित वोटर माने जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 70 हजार से 75 हजार है। इसके बाद मुस्लिम 52 हजार से 55 हजार और यादव 48 हजार से 50 हजार हैं। ब्राह्मण वोटरों की संख्या 40 हजार के आसपास है। क्षत्रिय यानी राजा भैया की बिरादरी के लोगों की संख्या केवल 18 हजार से 21 हजार के बीच मानी जाती है। इसके अलावा वैश्य 14 हजार से 15 हजार और पटेल समेत अन्य ओबीसी जातियां करीब 15 हजार से 30 हजार के बीच हैं।

कौन कब जीता? राजा भैया के आने से पहले कुंडा में कांग्रेस का प्रभाव था। नियाज हसन खान ने 1980, 1985 और 1989 में लगातार तीन चुनाव जीते। 1991 में भाजपा के शिव नारायण मिश्रा ने कांग्रेस के इस प्रभाव को तोड़ा। इसके बाद 1993 में राजा भैया की एंट्री हुई और सीट का चुनावी इतिहास बदल गया।

वर्ष विजेता पार्टी जीत का अंतर 1977 शशि प्रभा जनता पार्टी 8,574

1980 नियाज हसन खान कांग्रेस (आई) 10,677

1985 नियाज हसन कांग्रेस 32,753

1989 नियाज हसन कांग्रेस 12,913

1991 शिव नारायण मिश्रा भाजपा 1,865

1993 राजा भैया निर्दलीय 67,287

1996 राजा भैया निर्दलीय 80,741

2002 राजा भैया निर्दलीय 81,678

2007 राजा भैया निर्दलीय 53,128

2012 राजा भैया निर्दलीय 88,255

2017 राजा भैया निर्दलीय 1,03,647