बलिदान के लिए तैयार रहें; राजा भैया ने क्यों की ऐसी अपील, बाबा बागेश्वर के मंच से क्या बोले
राजा भैया ने कहा कि सनातन और भगवा ध्वज बलिदान मांगेंगे। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। अब चुनाव आ रहे हैं, यदि कोई प्रत्याशी कहे कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा तो उसकी ऐसी-तैसी करने में कसर न छोड़िए। राम नवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो या फिर दुर्गा विसर्जन हो। हम पर पत्थर क्यों बरसते हैं।
आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की प्रयागराज के करैल में चल रही कथा में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कथा सुनने आए लोगों को संबोधित भी किया और सनातन के लिए बलिदान देने को तैयार रहने का आह्वान किया। राजा भैया ने कहा कि आज हमारा देश बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है। हिंदुत्व और सनातन के ऊपर बड़ा संकट हमारे ही देश में व्याप्त है। अभी आपने तिरंगा लहराया और कहा कि दिल दिया है और जान भी देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को ही बहुत से लोग गाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जो करना है कर लीजिए।
इसी को लेकर राजा भैया ने चुनावी अपील भी कर दी। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आ रहे हैं, यदि कोई प्रत्याशी कहे कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा तो उसकी ऐसी-तैसी करने में कसर न छोड़िए। राम नवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो या फिर दुर्गा विसर्जन हो। इन सभी अवसरों पर हमारे ऊपर पत्थर पड़ते हैं। यह हालात तब हैं, जब हम 75 फीसदी हैं। इसलिए क्योंकि हम जातियों में बंटे हैं। महाराज जी की यही बात हमें सही लगती है कि वह कहते हैं- जात-पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई-भाई। इसलिए हम इनके मंच पर हमेशा आते हैं और हर यात्रा में हम शामिल रहे हैं।
उन्होंने पहलगाम हमले को याद करते हुए कहा कि वहां जब आतंकियों ने मारा तो जाति नहीं पूछी। पुरुषों के वस्त्र तक उतार कर देखे और गोली मार दी गई। उन्होंने कहा कि आपको कोई एक और संगठित नहीं देखना चाहता। आपको कोई मजबूत नहीं देखना चाहता। हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य बहुत कठिन है और यह बलिदान मांगता है। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। कल्पना करिए कि पीएम मोदी को कहना पड़ रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बंटोगे तो कटोगे। सभी संत और प्रबुद्धजन यह संदेश दे रहे हैं कि हमें एक रहना है और बंटना नहीं है। तभी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना सफल हो सकेगी।
'आज यहां संविधान लागू है तो इसलिए क्यों हिंदू बहुसंख्यक है'
कुंडा के विधायक राजा भैया ने कहा कि यह लिख कर रख लीजिए कि भारत यदि आज के स्वरूप में है। यहां संविधान लागू है तो इसलिए है कि क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। सनातन की कल्पना भारत के अलावा नहीं की जा सकती। इस्लाम की कल्पना इस्लामाबाद के बिना हो सकती है। राजा भैया ने कहा कि यदि आप सनातनी हैं तो यह दिखना भी चाहिए। कलावा पहनिए, तिलक लगाइए और अपने विषयों के लिए हमेशा मुखर रहिए। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। यह जरूरी है कि हम सनातन के लिए लड़ें ताकि 500 साल बाद कोई याद करे तो जाने कि हमारे पूर्वजों ने सनातन के लिए क्या किया था।
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