Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बलिदान के लिए तैयार रहें; राजा भैया ने क्यों की ऐसी अपील, बाबा बागेश्वर के मंच से क्या बोले

Apr 23, 2026 05:33 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
share

राजा भैया ने कहा कि सनातन और भगवा ध्वज बलिदान मांगेंगे। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। अब चुनाव आ रहे हैं, यदि कोई प्रत्याशी कहे कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा तो उसकी ऐसी-तैसी करने में कसर न छोड़िए। राम नवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो या फिर दुर्गा विसर्जन हो। हम पर पत्थर क्यों बरसते हैं।

बलिदान के लिए तैयार रहें; राजा भैया ने क्यों की ऐसी अपील, बाबा बागेश्वर के मंच से क्या बोले

आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की प्रयागराज के करैल में चल रही कथा में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कथा सुनने आए लोगों को संबोधित भी किया और सनातन के लिए बलिदान देने को तैयार रहने का आह्वान किया। राजा भैया ने कहा कि आज हमारा देश बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है। हिंदुत्व और सनातन के ऊपर बड़ा संकट हमारे ही देश में व्याप्त है। अभी आपने तिरंगा लहराया और कहा कि दिल दिया है और जान भी देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को ही बहुत से लोग गाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जो करना है कर लीजिए।

इसी को लेकर राजा भैया ने चुनावी अपील भी कर दी। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आ रहे हैं, यदि कोई प्रत्याशी कहे कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा तो उसकी ऐसी-तैसी करने में कसर न छोड़िए। राम नवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो या फिर दुर्गा विसर्जन हो। इन सभी अवसरों पर हमारे ऊपर पत्थर पड़ते हैं। यह हालात तब हैं, जब हम 75 फीसदी हैं। इसलिए क्योंकि हम जातियों में बंटे हैं। महाराज जी की यही बात हमें सही लगती है कि वह कहते हैं- जात-पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई-भाई। इसलिए हम इनके मंच पर हमेशा आते हैं और हर यात्रा में हम शामिल रहे हैं।

उन्होंने पहलगाम हमले को याद करते हुए कहा कि वहां जब आतंकियों ने मारा तो जाति नहीं पूछी। पुरुषों के वस्त्र तक उतार कर देखे और गोली मार दी गई। उन्होंने कहा कि आपको कोई एक और संगठित नहीं देखना चाहता। आपको कोई मजबूत नहीं देखना चाहता। हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य बहुत कठिन है और यह बलिदान मांगता है। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। कल्पना करिए कि पीएम मोदी को कहना पड़ रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बंटोगे तो कटोगे। सभी संत और प्रबुद्धजन यह संदेश दे रहे हैं कि हमें एक रहना है और बंटना नहीं है। तभी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना सफल हो सकेगी।

'आज यहां संविधान लागू है तो इसलिए क्यों हिंदू बहुसंख्यक है'

कुंडा के विधायक राजा भैया ने कहा कि यह लिख कर रख लीजिए कि भारत यदि आज के स्वरूप में है। यहां संविधान लागू है तो इसलिए है कि क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। सनातन की कल्पना भारत के अलावा नहीं की जा सकती। इस्लाम की कल्पना इस्लामाबाद के बिना हो सकती है। राजा भैया ने कहा कि यदि आप सनातनी हैं तो यह दिखना भी चाहिए। कलावा पहनिए, तिलक लगाइए और अपने विषयों के लिए हमेशा मुखर रहिए। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। यह जरूरी है कि हम सनातन के लिए लड़ें ताकि 500 साल बाद कोई याद करे तो जाने कि हमारे पूर्वजों ने सनातन के लिए क्या किया था।

ये भी पढ़ें:मानो युग खत्म हो गया हो…मिट्टी का पुराना घर देख राजा भैया को याद आए पुराने दिन
ये भी पढ़ें:आस्था पर आघात स्वीकार नहीं, शंकराचार्य के समर्थन में उतरीं राजा भैया की बेटी
Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

और पढ़ें
Raja Bhaiya India News India News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।