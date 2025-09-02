Rain wreaks havoc UP two people died due to house collapse schools will remain closed 3 september in 7 districts यूपी में बारिश का कहर; घर गिरने से दो लोगों की मौत, बागपत-शामली समेत कल 7 जिलों में स्कूल बंद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRain wreaks havoc UP two people died due to house collapse schools will remain closed 3 september in 7 districts

यूपी में बारिश का कहर; घर गिरने से दो लोगों की मौत, बागपत-शामली समेत कल 7 जिलों में स्कूल बंद

बारिश ने यूपी के कई शहरों में कहर बरपा दिया है। फतेहपुर में भारी बारिश के बीच घर गिरने से दो लोगों की जान चली गई। उधर, हरदोई में फसल डूबने से आहत किसान ने आत्महत्या कर ली।

Dinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाताTue, 2 Sep 2025 10:03 PM
share Share
Follow Us on
यूपी में बारिश का कहर; घर गिरने से दो लोगों की मौत, बागपत-शामली समेत कल 7 जिलों में स्कूल बंद

पिछले कई दिनों से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की और भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। फतेहपुर में भारी बारिश के बीच घर गिरने से दो लोगों की जान चली गई। उधर, हरदोई में फसल डूबने से आहत किसान ने आत्महत्या कर ली। मथुरा और बागपत, बुलंदशहर, शामली और पीलीभीत में बारिश के अलर्ट को ध्यान में देखते हुए 12वीं तक और मेरठ, बरेली में आठवीं तक के स्कूलों की बुधवार को छुट्टी कर दी गई है।

अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 40 से अधिक जिलों में भारी वर्षा का यलो अलर्ट है। बीते 24 घंटों के दौरान फतेहपुर में लगातार बारिश से हुए हादसों में घर गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में बाढ़ के पानी में फसल डूब जाने से परेशान एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह पत्नी की बीमारी और तीन बेटियों में से एक की शादी के बाद बढ़ते कर्ज की वजह से परेशान था। पुलिस और तहसील अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की।

नदियां उफान पर, कई जिलों में बाढ़ का खतरा

खीरी और पीलीभीत में 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण शारदा नदी में 1.82 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 31 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद 54 तटवर्ती गांवों को अलर्ट किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। पीलीभीत में भी शारदा और देवहा नदियों में पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ा

मथुरा में ताजेवाला डैम से छोड़े गए 3.5 लाख क्यूसेक पानी के कारण यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 38 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 3 और 4 सितंबर को 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। वहीं, हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से शामली और बागपत में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं।

रुहेलखंड के शहरों में जलभराव और जनजीवन अस्त-व्यस्त

रुहेलखंड में पिछले छह साल का रिकॉर्ड टूटा है। बरेली में 11 घंटे में 125 मिमी बारिश दर्ज की गई। मेरठ और बागपत, बुलंदशहर, पीलीभीत, बरेली और शामली में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

काशी में तेज हवा से पेड़ टूटे

वाराणसी में तेज हवा और 70 मिमी बारिश से पेड़ उखड़ गए, जिससे एक युवक घायल हो गया। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। वहीं, बलिया में गंगा का जलस्तर कम होने के बावजूद कटाव जारी है, जिससे तीन घंटे में 10 घर नदी में समा गए।

Lucknow News UP Weather UP Rain अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |