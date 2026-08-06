यूपी में बारिश का कहर, मकान ढहने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत, एक गंभीर
यूपी के प्रतापगढ़ में बारिश के बीच जर्जर मकान गिरने से एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई है। मरने वालों में पति-पत्नी, बेटा-बहू और दो नाती शामिल हैं। एक बेटे की हालत गंभीर है।
यूपी में लगातार बारिश ने कहर ढा दिया है। प्रयागराज से सटे प्रतापगढ़ जिले में भीषण हादसा हुआ है। नगर कोतवाली महुली में जर्जर मकान भरभरा कर ढहने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई है। मकान के मलबे में दबने से पति-पत्नी, परिवार की बड़ी बहू, दो नाती और छोटे बेटे की मौत हो गई है। बड़ा बेटा गंभीर रूप से घायल है। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आधी रात हुए हादसे के बाद अफरातफरी मच गई। एक साथ एक ही परिवार के छह लोगों की मौत से कोहराम भी मचा हुआ है। बताया जाता है कि मकान करीब सौ साल पुराना था।
बताया जाता है कि महुली नहर के पास 60 वर्षीय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का पूरा परिवार बुधवार रात एसी लगी होने के कारण एक ही कमरे में सो रहा था। रात करीब 1:30 बजे जर्जर मकान का ऊपरी हिस्सा उसी कमरे पर गिर गया। इससे पूरा कमरा भी जमींदोज हो गया। मकान गिरने की तेज आवाज पर आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस सूचना देने के साथ ही मलबा हटाना शुरू किया।
कुछ देर में ही चौकी इंचार्ज रोहित सिंह, शहर कोतवाल सुभाष यादव, सीओ सिटी आशुतोष मिश्र के साथ ही फायर ब्रिगेड के लोग भी पहुंच गए। मलबे से सात लोगों को बाहर निकाल कर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। यहां प्रमोद श्रीवास्तव, उनकी 55 वर्षीय पत्नी रीता श्रीवास्तव, 25 वर्षीय छोटे बेटे नितिन, बड़े बेटे अमन की 23 वर्षीय पत्नी माधुरी, अमन के 2 साल के बेटे माधव और 10 माह के बेटे अद्विक को मृत घोषित कर दिया गया। जबकि 28 वर्षीय बड़े बेटे अमन का इलाज चल रहा है। उनकी भी हालत गंभीर है।
एक हफ्ते से हो रही छिटपुट बारिश, सोमवार रात झमाझमा
प्रतापगढ़ में बुधवार को भले बारिश नहीं हुई लेकिन सप्ताह भर से छिटपुट बारिश के बीच सोमवार रात झमाझमा बारिश हुई थी। इससे शहरी इलाके में जलनिकासी व्यवस्था ध्वस्त होने से लोगों को भारी परेशानी हुई। मेडिकल कॉलेज में कई जगह छत से पानी टपकता रहा। एसपी कार्यालय सहित पुलिस लाइन कार्यालय परिसर में दोपहर बाद तक पानी भरा रहा।
चार घंटे की बारिश से तहसील, अस्पताल, स्कूल जलमग्न
रानीगंज संवाददात के अनुसार चार घंटे की बारिश में नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के नाला, नाली जवाब दे गए। नालों के ऊपर से पानी बहने लगा। तहसील परिसर, ट्रामा सेंटर, सीएचसी, सीओ ऑफिस, सहकारी समिति दरियापुर परिसर में पानी भर गया। नगर पंचायत में नाला का निर्माण अधूरा होने से कई वार्ड में जलभराव हो गया। वार्ड नंबर 3 रस्तीपुर, वार्ड 16 के रास्तों पर जलभराव हो गया। क्षेत्र के सरायसेतराय, पूरे भईयाजी समेत कई गांवों की बस्तियों, स्कूलों में भी जलभराव हो गया।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।