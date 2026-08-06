यूपी में बारिश का कहर, मकान ढहने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत, एक गंभीर

यूपी के प्रतापगढ़ में बारिश के बीच जर्जर मकान गिरने से एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई है। मरने वालों में पति-पत्नी, बेटा-बहू और दो नाती शामिल हैं। एक बेटे की हालत गंभीर है।

यूपी में लगातार बारिश ने कहर ढा दिया है। प्रयागराज से सटे प्रतापगढ़ जिले में भीषण हादसा हुआ है। नगर कोतवाली महुली में जर्जर मकान भरभरा कर ढहने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई है। मकान के मलबे में दबने से पति-पत्नी, परिवार की बड़ी बहू, दो नाती और छोटे बेटे की मौत हो गई है। बड़ा बेटा गंभीर रूप से घायल है। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आधी रात हुए हादसे के बाद अफरातफरी मच गई। एक साथ एक ही परिवार के छह लोगों की मौत से कोहराम भी मचा हुआ है। बताया जाता है कि मकान करीब सौ साल पुराना था।

बताया जाता है कि महुली नहर के पास 60 वर्षीय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का पूरा परिवार बुधवार रात एसी लगी होने के कारण एक ही कमरे में सो रहा था। रात करीब 1:30 बजे जर्जर मकान का ऊपरी हिस्सा उसी कमरे पर गिर गया। इससे पूरा कमरा भी जमींदोज हो गया। मकान गिरने की तेज आवाज पर आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस सूचना देने के साथ ही मलबा हटाना शुरू किया।

कुछ देर में ही चौकी इंचार्ज रोहित सिंह, शहर कोतवाल सुभाष यादव, सीओ सिटी आशुतोष मिश्र के साथ ही फायर ब्रिगेड के लोग भी पहुंच गए। मलबे से सात लोगों को बाहर निकाल कर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। यहां प्रमोद श्रीवास्तव, उनकी 55 वर्षीय पत्नी रीता श्रीवास्तव, 25 वर्षीय छोटे बेटे नितिन, बड़े बेटे अमन की 23 वर्षीय पत्नी माधुरी, अमन के 2 साल के बेटे माधव और 10 माह के बेटे अद्विक को मृत घोषित कर दिया गया। जबकि 28 वर्षीय बड़े बेटे अमन का इलाज चल रहा है। उनकी भी हालत गंभीर है।

एक हफ्ते से हो रही छिटपुट बारिश, सोमवार रात झमाझमा प्रतापगढ़ में बुधवार को भले बारिश नहीं हुई लेकिन सप्ताह भर से छिटपुट बारिश के बीच सोमवार रात झमाझमा बारिश हुई थी। इससे शहरी इलाके में जलनिकासी व्यवस्था ध्वस्त होने से लोगों को भारी परेशानी हुई। मेडिकल कॉलेज में कई जगह छत से पानी टपकता रहा। एसपी कार्यालय सहित पुलिस लाइन कार्यालय परिसर में दोपहर बाद तक पानी भरा रहा।