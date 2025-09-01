Rain wreaked havoc in western UP, 13 people lost their lives, records broken in many districts including Aligarh-Bareill UP में बारिश ने ढाया कहर, 13 की मौत, कल कई जिलों में बहुत भारी वर्षा की चेतावनी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में मानसून अब भी मेहरबान है। सावन में झमाझम बरसने के बाद भादो में भी खूब बारिश हो रही है। सोमवार को तो बारिश ने कहर ढा दिया। बिजली गिरने और अन्य कारणों से 13 लोगों की जान चली गई। पूरब से पश्चिम तक कई जिलों में रिकॉर्ड टूटा है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 11:46 PM
यूपी के कई जिलों में बीते रविवार से जारी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। अलीगढ़ में मूसलाधार बारिश ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिससे शहर और गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अलीगढ़, एटा, कासगंज, मुरादाबाद और पीलीभीत में प्रशासन ने कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। बारिश के कारण हुए हादसों में मेरठ-मुरादाबाद में छह और बिजली गिरने से प्रयागराज, बहराइच-गोंडा में सात लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मानसून की ट्रफ लाइन यूपी के ऊपर है। दूसरी ओर एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में कई जिलों में अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश फुरसतगंज(अमेठी) में 171.3 मिमी, अलीगढ़ में 153.4 मिमी और संभल में 146 मिमी हुई। इसके अलावा बरेली, सरधना (मेरठ), पटियाली (कासगंज) और आंवला (बरेली) में भी 90 मिमी से 125 मिमी तक बारिश दर्ज की गई। वहीं, अलीगढ़ में सितंबर के पहले दिन 44 एमएम बरसात दर्ज की गई। इससे बीते 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। रामघाट रोड पर सैकड़ों दुकानों में पानी घुस गया। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को नाव चलानी पड़ी।

मुरादाबाद मंडल में लगातार बारिश से चार लोगों की डूबने से मौत हो गई। जलभराव के कारण रेल यातायात भी प्रभावित हुआ, जिससे एक दर्जन से अधिक ट्रेनें देरी से चलीं। पीलीभीत में खेतों में पानी भरने से फसलें डूब गईं। मेरठ में दिनभर हुई मूसलाधार बारिश के बाद मेरठ-मवाना मार्ग पर पेड़ गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से प्रयागराज में चार, बहराइच में दो किसानों और गोंडा में एक बुजुर्ग की मौत हो गई।

यमुना और गंगा का जलस्तर बढ़ रहा

सहारनपुर के हथिनीकुंड बैराज से 3.39 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिससे सहारनपुर और बागपत के तटवर्ती इलाकों में दहशत फैल गई। आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से मथुरा और आगरा के लिए संकट पैदा हो गया है, क्योंकि 3.11 लाख क्यूसेक पानी 50 घंटे में मथुरा तक पहुंच जाएगा।

फर्रुखाबाद में खतरे के निशान से ऊपर गंगा

फर्रुखाबाद में गंगा अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगापार के एक दर्जन से ज्यादा गांव टापू बन गए हैं। गांव वालों को आवागमन के लिए नाव और स्टीमर का सहारा लेना पड़ रहा है। कटान के कारण ठठा की मड़ैया और डॉली की मड़ैया जैसे गांवों का अस्तित्व खतरे में है।

प्रयागराज में धीमी हुई गंगा-यमुना के घटने की रफ्तार

प्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्तर घट रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। कानपुर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर पर दबाव बना हुआ है, जिससे कछारी इलाके अभी भी डूबे हुए हैं।

बरेली मंडल में बारिश ने तोड़ा रिकार्ड

बरेली। बरेली मंडल में सोमवार को भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बरेली में मूसलाधार बारिश ने अब तक का रिकार्ड तोड़ दिया जबकि बदायूं के बिसौली में दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई जबकि सहसवान में छत गिरने से एक ही परिवार के छह समेत सात लोग घायल हो गए।

बदायूं जिले में पिछले 24 घंटे में जिले में 48.50 एमएम बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के चलते बिसौली के बसई गांव में शौचालय की दीवार गिरने से 56 वर्षीय महिला वीरबाला की मौत हो गई। वहीं, इस्लामनगर के समदनगर में मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के छह लोग घायल हो गए। वहीं, कुंवरगांव के फरीदपुर चकोलर में मकान की छत गिरने से 28 वर्षीय महिला घायल हो गई।

बरेली में मूसलाधार बारिश ने अब तक का रिकार्ड तोड़ दिया। सितंबर में पहली बार 24 घंटे में 125 मिमी बारिश हुई। इसके पहले 2011 में 9 सितंबर को 123.2 मिमी बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अभी अगले दो दिन तक तेज बारिश के आसार हैं।

पीलीभीत में भारी बारिश से कई मोहल्लों में जलभराव हो जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार सुबह आठ बजे से अपराह्न एक बजे तक पांच घंटे में 58 मिमी बारिश हुई है। अभी दो दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, शाहजहांपुर जिले में रुक-रुककर बूंदाबांदी हुई। जिले में सोमवार सुबह मात्र 18 मिमी बारिश हुई है।

उधर, लखीमपुर में रविवार रात से सोमवार शाम तक रुक-रुककर बारिश होती रही। पसगवां के हैरमखेड़ा में कच्चा मकान धराशाई हो गया। बारिश से सोमवार को लखनऊ-मैलानी रेल प्रखंड पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। मैलानी से लखनऊ जाने वाली ट्रेन दो घंटे लेट रही।

मुरादाबाद मंडल में पुलिसकर्मी समेत पांच की मौत

मुरादाबाद मंडल में सोमवार को तड़के से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन थम गया। इस दौरान हुए मुरादाबाद और संभल में हुए हादसों में जहां नाले और तालाब में डूबने से पुलिस कर्मचारी समेत चार लोगों की मौत हो गई, वहीं घर में उतरे करंट से एक मासूम की जान चली गई। उधर अमरोहा में एक मकान गिरने से एक वृद्धा घायल हो गई।

प्रमुख नदियों गंगा, रामगंगा और गागन का जलस्तर बढ़ गया है, हालांकि यह अभी खतरे के निशान से नीचे है। शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव के कारण सड़कें और मोहल्ले जलमग्न हो गए, जिससे लोगों का आवागमन बाधित रहा। मुरादाबाद में बारिश का असर रेल यातायात पर भी पड़ा। यार्ड और रेलवे लाइनों में पानी भरने से करीब एक दर्जन से अधिक ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। रेलवे ने जल निकासी के लिए मुरादाबाद समेत कई स्टेशनों पर पंपिंग सेट लगाए, जिसमें मुरादाबाद यार्ड में तीन पंपिंग सेट शामिल हैं।

मुरादाबाद में सोमवार शाम तक 100 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। शहरी क्षेत्र के पुराने मोहल्लों से लेकर पॉश कॉलोनियों तक जलभराव हो गया और लोग घरों में कैद रहे। मझोला थाना क्षेत्र के लोदीपुर जवाहर नगर में बारिश से लबालब भरे तालाब में डूबकर दो किशोरों जितेंद्र और अंकुश की मौत हो गई। इसके अलावा बारिश के दौरान मझोला के गांव लोधीपुर जवाहनगर स्थित एक मकान में करंट उतर आया। जिसकी चपेट में आकर 11 वर्षीय बालक की मौत हो गई। परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं रामगंगा का जलस्तर 188.670 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि खतरे का निशान 190.60 मीटर है।

गागन नदी का जलस्तर 190.70 मीटर तक पहुंचा है। बारिश से फसलें बर्बाद हुई हैं लेकिन अन्य जानमाल की हानि की सूचना नहीं है। वहीं चंदौसी, संभल और गुन्नौर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से कई जगह जलभराव हुआ, जिससे जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया। रायसत्ती थाना क्षेत्र में चार वर्षीय मासूम उफनाए हुए नाले में बह गया, जिसे बाहर निकालने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित किया।

वहीं चंदौसी में गणेश चौथ मेले की ड्यूटी पर जा रही बिजनौर निवासी सिपाही की बाइक स्लिप होकर नाले में गिर गई, और नाला लंबा और चौड़ा होने के कारण वह बाहर नहीं निकल सका। उसकी भी मौत हो गई। रामपुर में भी सोमवार को पिछले 24 घंटे में 29.42 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। सर्वाधिक मिलक तहसील में 65 मिमी बारिश हुई। बारिश के कारण शहर के कई मोहल्ले और निचले इलाकों में जलभराव हो गया। रोडवेज वर्कशॉप, विकास भवन, कलक्ट्रेट और कचहरी रोड पर पानी जमा हुआ। बारिश से धान और गन्ने की फसल को लाभ हुआ, जबकि तिलहन की फसल को नुकसान होने की संभावना है। जिले में कोसी और रामगंगा नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं।

दूसरी तरफ अमरोहा में भी सोमवार को दिनभर बारिश जारी रही। जिले में कुल 40 मिमी बारिश दर्ज की गई। जगह-जगह जलभराव के कारण वाहन चालक और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजनौर बैराज से 167108 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद तिगरी गंगा का जलस्तर पांच सेंटीमीटर बढ़कर 200.65 सेमी हो गया। उझारी में एक मकान गिरने से एक वृद्धा और एक पशु घायल हुए। अन्य जगहों पर बड़े जानमाल या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है।

एक दर्जन से अधिक ट्रेनें प्रभावित, रेलवे स्टेशन व डीआरएम दफ्तर की छतें टपकीं

मुरादाबाद। रेलवे के लिए सोमवार को बारिश मुश्किलें लेकर आई। मूसलाधार बारिश से रेलवे स्टेशन और डीआरएम की बिल्डिंग टपकती रही। डीआरएम के कई दफ्तरों में छतें टपकने से कर्मचारियों के लिए बैठना भी मुश्किल हो गया। बारिश से 12 से अधिक ट्रेनें प्रभावित रहीं। मुरादाबाद,बरेली आदि में पंप लगाकर जल निकासी का काम सुबह ही शुरू हो गया। एहतियात के तौर पर ट्रेनों को धीमी गति से चलाया गया। यार्ड में कैरिज एंड वैगन कार्यालय में पानी भर गया

बारिश से जलभराव के बाद मुरादाबाद स्टेशन पर कपूर कंपनी पर सुबह सात बजे ही हाईस्पीड तीन मोटर पंप से जल निकासी शुरू हो गई। इससे रेललाइनों पर बारिश के पानी का ठहराव ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। इससे बारिश का पानी देर तक नहीं रुका। आला हजरत एक घंटा, दिल्ली-काठगोदाम संपर्कक्रांति 35 मिनट, योगनगरी-प्रयागराज-करीब पौन घंटा लेट रही। कपूर कंपनी पुल पर कैरिज एंड वैगन में कार्यालय में भी पानी भरने से रेलकर्मियों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता के अनुसार बारिश से रेल संचालन पर खास असर नहीं पड़ा पर मुरादाबाद, बरेली व अन्य स्टेशनों पर निकासी के लिए पंप लगाए गए हैं।

पंजाब से आने वाली ट्रेन

पंजाब से आने वाली दुर्गियाना एक्सप्रेस के पांच घंटे, जनसेवा-पांच घंटे, गोरखपुर से अमृतसर जाने वाली-22423 के तीन घंटे देरी से पहुंची।

