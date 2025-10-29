UP Rain: यूपी में अगले दो दिन मेघगर्जन के साथ झमाझम बारिश की संभावना, इन जिलों में येलो अलर्ट

संक्षेप: UP Rain Update: यूपी में दो दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। वैज्ञानिकों की मानें तो अगले दो दिन भी ऐसे ही मौसम रहने वाला है। 30-31 अक्तूबर को कई जिलों में मेघगर्जन के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।

UP Rain Update: यूपी में छठ पूजा से मौसम एकाएक बदल गया। कई जिलों में बेमौसम बारिश हुई। जिसका सिलसिला अब भी जारी है। वैज्ञानिकों की मानें तो अगले दो दिन भी ऐसा ही हाल रहने वाला है। 30 और 31 अक्तूबर को प्रदेश के कई जिलों में मेघगर्जन के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।

लखनऊ स्थित मौसम विभाग केंद्र की मानें तो 30 अक्तूबर को बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत कबीर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघगर्जन/वज्रपात की संभावना है। वहीं, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से झोकेंदार हवाएं भी चलेंगी।

31 अक्तूबर को इन जिलों में बारिश होगी अगर 31 अक्तूबर की बात करें तो गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर में भारी बारिश होगी। वहीं, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, अंबेडकरनगर में मेघगर्जन के साथ हवाएं चलने के आसार हैं। 31 अक्तूबर के लिए भी येलो अलर्ट जारी है।

मोथा की वजह से मौसम में उतार-चढ़ाव मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तूफान मोथा की वजह से मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है और अगले 2 से 3 दिन तक मौसम का ये बर्ताव जारी रहने की संभावना है। कहीं-कहीं हल्की वर्षा के साथ गरज की संभावना है। चक्रवातीय तूफान मोथा बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, जो पिछले छह घंटों से 12 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। अरब सागर में डिप्रेशन (अवदाब) सिस्टम बना है। मानसून की औपचारिक विदाई के बाद भी बरसात का सिलसिला थमा नहीं है।