पहाड़ों पर बारिश बनी जी का जंजाल, यूपी में भू-कटान करने लगी नदियां, खेतों में घुसने लगा पानी
पीलीभीत स्थित शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसके चलते पानी अब खेतों में घुसने लगा है। खेतों में पानी घुसने से फसलें बर्बाद होने लगी हैं, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।
Pilibhit News: पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते यूपी की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण पानी अब गांवों और खेतों में घुसने लगा है। जिसके चलते किसानों में दहशत फैल गई है। पीलीभीत जिले के कुछ गांवों में ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। यहां शारदा नदी ने कहर ढहाना शुरू कर दिया है, जिसने किसानों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। नदी का पानी अब किनारे मौजूद खेतों में पानी घुसने लगा है। इतना ही नहीं नदियों ने भू-कटान भी शुरू कर दिया है। नदी के किनारे मौजूद गांवों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने लगी है।
किसानों का कहना है कि शारदा की धार लगातार जमीन को काट रही है। कई खेत नदी के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। पानी भरने से खेतों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। सबसे अधिक चिंता गन्ने की खड़ी फसल को लेकर है। किसानों को आशंका है कि यदि कटान इसी तरह जारी रहा तो उनकी मेहनत और पूरी फसल नदी में समा सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन और बाढ़ खंड के अधिकारियों से तत्काल मौके पर पहुंचकर कटान रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते बचाव कार्य नहीं कराया गया तो किसानों की बड़ी मात्रा में उपजाऊ जमीन और फसल शारदा नदी की धारा में समा सकती है। ग्रामीणों ने नदी के जलस्तर और कटान पर लगातार निगरानी रखने तथा संवेदनशील स्थानों पर बचाव सामग्री लगाकर तत्काल कटान रोकने की मांग की है।
1.70 लाख क्यूसेक पानी रिलीज होने से उफना गई शारदा नदी
पहाड़ों पर हो रही जोरदार बारिश के कारण शारदा नदी में 1.70 लाख क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। हालांकि शारदा नदी के जलस्तर में अब कमी आ रही है। पर 1.70 लाख क्यूसेक पानी रिलीज किए जाने से शारदा नदी के जलस्तर में बढ़ोत्तरी हो गई है। नदी के तट पर आने जाने को लेकर रोक लगाई गई है। पूरनपुर और कलीनगर तहसील के अंतर्गत आने वाले गांवों में अलर्ट कर बाढ़ चौकियों को भी सतर्क किया गया है। ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी या अप्रिय घटना न होने पाए। बता दें कि जिले में बारिश लंबे समय से नहीं हुई है। छिटपुट बूंदाबांदी को छोड़ दें तो जोरदार बारिश की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही है। किसान भी आसमान की तरफ निहार रहे हैं। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि तहसील पूरनपुर और कलीनगर में एसडीएम को सतर्कता और चौकसी के लिए कहा गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।