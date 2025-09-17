UP Rain: यूपी में कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश, गरज-चमक-वज्रपात का भी अलर्ट

पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहा। इस दौरान में पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 17 सितम्बर को भी पश्चिमी से लेकर पूर्वी यूपी तक कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है।

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर तेवर दिखा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का माहौल बना हुआ है। मौसम विभाग ने 17 सितम्बर को भी पश्चिमी से लेकर पूर्वी यूपी तक कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने और वज्रपात होने की भी संभावना है। लखनऊ और आसपास के बारे में अनुमान जताया गया है कि यहां बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 31 और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहा। इस दौरान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा, यूपी के दोनों संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन भी दर्ज किया गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं झोंकेदार हवा दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान बाराबंकी में 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार 17 सितम्बर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 17 सितम्बर को अनेक स्थानों पर बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 सितम्बर को कहीं-कहीं मेघगर्जन के वज्रपात की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 17 सितम्बर को कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ वज्रपात की सम्भावना है। 17 सितम्बर को संभाग में कहीं-कभी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।