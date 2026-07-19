यूपी में बारिश का कहर: कच्चा मकान ढहा, मलबे में दबकर एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

लगातार हो रही बारिश के चलते मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा हो गया। बारिश के चलते एक मकान ढह गया, जिसके मलबे के नीचे दबकर एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा है।

Muzaffarnagar Hadsa: यूपी के मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। बारिश के चलते रविवार रात करीब नौ बजे बुढ़ाना क्षेत्र के गांव हबीबपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। फुगाना थाना क्षेत्र के गांव हबीबपुर में बारिश के कारण एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के समय परिवार के सदस्य मकान के भीतर मौजूद थे। इसी दौरान लगातार बारिश से कमजोर हो चुकी दीवारें और छत अचानक ढह गईं। तेज धमाके के साथ मकान गिरते ही परिवार के लोग मलबे में दब गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर फुगाना और बुढ़ाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में 52 वर्षीय इस्लामु तथा चार बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे में पांच लोग घायल वहीं पांच अन्य घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। घायलों की हालत को देखते हुए चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने में जुट गए। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक व्याप्त है। लगातार हो रही बारिश के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर और कच्चे मकानों को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान जर्जर भवनों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की अपील की है।

एक हादसे ने उजाड़ दिया पूरा आशियाना फुगाना थाना क्षेत्र के गांव हबीबपुर में बारिश के चलते कच्चा मकान गिरने से हुए दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ दी। हादसे में 52 वर्षीय इस्लामू और उसके चार बच्चों की मौत के बाद परिवार पर ऐसा संकट आ खड़ा हुआ है, जिससे उबरना आसान नहीं होगा। इस हादसे ने पांच बच्चों के सिर से पिता का साया भी छीन लिया है। ग्रामीणों के अनुसार इस्लामू ईंट भट्टों पर मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। मेहनत-मजदूरी ही परिवार की आय का एकमात्र साधन थी। नौ बच्चों के पिता इस्लामू की कमाई से ही घर का चूल्हा जलता था और परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती थीं। लेकिन शनिवार देर रात हुए हादसे ने परिवार की खुशियां पल भर में छीन लीं। हादसे में इस्लामू के साथ उसके चार बच्चों की भी मौत हो गई। अब परिवार में उसकी पत्नी और पांच अन्य बच्चे ही बचे हैं। घर के मुखिया की मौत के बाद परिवार के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि बचे हुए बच्चे भी अपने पिता और भाई-बहनों को खोने के गम में बदहवास हैं। रविवार को गांव में हर ओर मातम पसरा रहा। मृतकों के घर पर लोगों की भीड़ जुटी रही और हर किसी की आंखें नम दिखाई दीं।