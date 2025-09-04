बारिश थमी लेकिन बाढ़ का कहर जारी, पश्चिमी यूपी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां

यूपी में बारिश ने नदियों को उफना दिया है। पूरे प्रदेश में औसत वर्षा सामान्य से 3 फीसदी ही अधिक हुई, लेकिन राज्य के कई हिस्से इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसत से 24 फीसदी अधिक बारिश इस मानसून सीजन में अब तक दर्ज की गई है।

यूपी के पश्चिमी जिलों में बारिश ने नदियों को उफना दिया है। समूचे प्रदेश में औसत वर्षा सामान्य से 3 फीसदी ही अधिक हुई, लेकिन राज्य के कई हिस्से इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसत से 24 फीसदी अधिक बारिश इस मानसून सीजन में अब तक दर्ज की गई है। दूसरी ओर पूर्वी यूपी में यह सामान्य से 11 फीसदी कम रही है। मानसून की ट्रफ लाइन दक्षिण की ओर खिसकने से अगले पांच दिनों तक राज्य में भारी बारिश की संभावना नहीं है। फिर भी नदियां उफान पर हैं और कई जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है।

पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से खीरी और पीलीभीत में बाढ़ का प्रकोप है। खीरी के बनबसा बैराज से 1 लाख 20 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद शारदा नदी खतरे के निशान से 49 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पलिया, गोला, निघासन, फूलबेहड़ और धौरहरा के 82 हजार से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और चार ब्लॉकों में बाढ़ की स्थिति है। वहीं, पीलीभीत में भी बाढ़ से हाल बेहाल है, पांच तहसीलों के 32 गांव प्रभावित हैं। कलेक्ट्रेट, विकास भवन और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में पानी भर जाने से कामकाज बाधित हुआ है। निगरानी के लिए 36 क्लास-वन अधिकारियों को तैनात किया गया है।

अलीगढ़ और शाहजहांपुर में बढ़ा खतरा अलीगढ़ में यमुना नदी के उफान से टप्पल क्षेत्र के 12 गांवों का संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों को नावों से आवाजाही करनी पड़ रही है। महाराजगढ़ के एक ग्रामीण को तबीयत खराब होने पर नाव से 6 किमी का सफर तय कर अस्पताल ले जाना पड़ा। प्रशासन ने लोगों को राशन और दवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास तेज कर दिए हैं। शाहजहांपुर में दियूनी बैराज से डेढ़ लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गर्रा और खन्नौत नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। शहर के निचले इलाकों जैसे लोधीपुर, अक्षरधाम कॉलोनी और सुभाष नगर में पानी घुस गया है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।