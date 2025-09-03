Rain has become a disaster in West UP, Jayant Chaudhary and RLD MLA will give one month's salary to flood victims वेस्ट यूपी में आफत बनी बारिश, जयंत चौधरी और रालोद विधायक बाढ़ पीड़ितों को देंगे एक महीने का वेतन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
वेस्ट यूपी में आफत बनी बारिश, जयंत चौधरी और रालोद विधायक बाढ़ पीड़ितों को देंगे एक महीने का वेतन

पश्चिमी यूपी में बारिश ने कहर ढा दिया है। मेरठ समेत कई जिलों में लगातार तीसरे दिन तेज बारिश होती रही। बुलंदशहर में पेड़ गिरने से एक युवक की मौत हो गई। कई जिलों में मकानों की छत-दीवारें गिरीं हैं। बागपत में नेशनल हाईवे पर जलभराव गया है। सहारनपुर-हापुड़ में कई ट्रेनें प्रभावित हैं।

Yogesh Yadav मेरठ हिंदुस्तान टीमWed, 3 Sep 2025 11:29 PM
वेस्ट यूपी में आफत बनी बारिश, जयंत चौधरी और रालोद विधायक बाढ़ पीड़ितों को देंगे एक महीने का वेतन

मेरठ समेत वेस्ट यूपी के कई जिलों में लगातार तीसरे दिन बारिश की आफत रही। बुलंदशहर में पेड़ गिरने से एक युवक की मौत हो गई। हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर में करीब 15 मकान गिरने से कई लोग घायल हो गए। उधर, गंगा-यमुना अपने पूरे उफान पर चल रही हैं। वहीं बागपत में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर जमकर जलभराव से लोग परेशान रहे। उधर, सहारनपुर और हापुड़ में कई ट्रेनें प्रभावित रहीं। बागपत में तहसील के तीन कमरे ढहने से हड़कंप मच गया। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली में गुरुवार को भी स्कूल बंद रहेंगे। बारिश के चलते मौसम में ठंडक बन गई है।

बुधवार को मेरठ में लगातार तीसरे दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 8.30 बजे तक 31.9 और शाम 5.30 बजे तक 18.2 मिमी सहित बुधवार को कुल 50.1 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। एक से तीन सितंबर की शाम तक मेरठ में 145.1 मिमी बारिश दर्ज हुई है, जो पूरे सितंबर महीने की औसत बारिश से ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार आज से बारिश की गतिविधियों पर कुछ ब्रेक लग सकता है। वहीं मेरठ में दिन-रात का तापमान क्रमश: 31.5 एवं 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।

ये भी पढ़ें:VIDEO: प्रेमी ने प्रेमिका को मारा थप्पड़, लड़की के भाई ने लड़के को गिराकर पीटा

बिजनौर में बुधवार को देरशाम तक तेज बारिश जारी रही। मौसम विभाग ने बुधवार को 2.2 एमएम बारिश दर्ज की गई। वही गंगा बैराज में जलस्तर 1,71,873 क्यूसेक से बढ़कर 1,96,379 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। खादर क्षेत्र के गांव रायपुर खादर, मीरापुर सीकरी व जलालपुर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। सहारनपुर में दोपहर से रुक-रुककर बारिश हुई। नानौता क्षेत्र में तीन मकानों की छत बारिश के कारण गिर गई। इससे कीमती सामान मलबे में दब गया। बुधवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश 22 मिमी रिकॉर्ड की गई।

बुलंदशहर में मूसलाधार बारिश से शहर पानी-पानी हो गया। वाहन चालक जाम से जूझते नजर आए। जिले में करीब 60 एमएम तक बारिश रिकार्ड की गई। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया गया। छतारी में पेड़ गिरने से युवक की मौत हो गई। एक मकान भी यहां गिरे।

बागपत में लगातार चौथे दिन बारिश रही। दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाइवे पर सिसाना गांव में हुए जलभराव में फंसकर कई वाहन भी खराब हुए। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग तीन मीटर अधिक चल रहा है। यमुना के सैलाब में एसटीपी प्लांट डूब गया। इससे प्लांट से अधिकारियों और कर्मचारियों ने पलायन किया। एसटीपी प्लांट बंद होने से शहर के कई मोहल्लों में जलभराव की समस्या होने की आशंका है।

मुजफ्फरनगर में रामराज क्षेत्र में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से ऊपर चल रहा है। बुढ़ाना क्षेत्र में पांच मकानों की छत-दीवारें गिर गई। चरथावल क्षेत्र के रोनी हरजीपुर गांव में पक्का मकान भी ढह गया। मलबे में दबने से एक महिला व दो बालक गंभीर रूप से घायल हो गए। 33 .04 मिमी बारिश हुई।

शामली में बारिश के चलते गांवों में एक दर्जन मकान गिर गए। इसमें मलबे के नीचे दबने से दो लोगों को भी गंभीर चोट आई जबकि तीन गोवंश की मलबे में दबने से मौत हो गई। बारिश से रेल यातायात भी प्रभावित है। जिले में रात से लेकर बुधवार में दिन मं 123 एमएम बारिश हुई। रात को 103 व बुधवार दिन में 20 एमएम बारिश दर्ज की गई।

हापुड़ में गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते खादर के कई गांवों में बाढ़ के आसार हैं। बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव गढ़ी में तेज बारिश से एक गरीब का आशियाना गिर गया। इसके अलावा एक प्राइमरी स्कूल के लैंटर का प्लास्टर गिर गया। उधर, दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रहा है। बुधवार को हापुड़ से गुजरने वाली पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस और मुरादाबाद दिल्ली पैसेंजर ट्रेन को निरस्त किया गया। वहीं सिद्धबली जनशताब्दी, अयोध्या एक्सप्रेस, पद्मावत, रानीखेत, मसूरी एक्सप्रेस, दिल्ली-बरेली पैसेंजर ट्रेन बदले मार्ग से चली।

बाढ़ पीड़ितों के लिए रालोद सांसद और विधायक देंगे अपना वेतन

बागपत। लगातार हो रही बारिश के चलते देशभर में बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं। बाढ़ राहत के लिए रालोद ने भी कदम बढ़ाया। रालोद मुखिया एवं केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह ने घोषणा की है कि पार्टी के सांसद और विधायक एक-एक माह का वेतन बाढ़ राहत कोष में देंगे। उन्होंने कहा है कि बाढ़ के पीड़ितों के साथ देश खड़ा है।

इस बार बारिश ने कहर बरपा रखा है। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात जगह-जगह बने हुए हैं। रालोद मुखिया एवं केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए घोषणा की कि पार्टी के सांसद, विधायक एक-एक माह का वेतन बाढ़ राहत के लिए देंगे। उन्होंने कहा कि पूरा देश बाढ़ पीड़ितों के लिए जुट रहा है और उनके साथ खड़ा है।

रालोद के छपरौली से विधायक डॉ. अजय कुमार का कहना है कि पार्टी मुखिया एवं केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह ने यह कदम बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि वर्तमान में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। काफी संख्या में लोग बाढ़ से ग्रस्त हैं। रालोद परिवार उन पीड़ितों के साथ है, जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा मदद के लिए कदम बढ़ाया है।

