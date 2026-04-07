UP Weather: यूपी में अगले 3 दिन आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, तेज हवाएं भी चलेंगी, ऑरेंज अलर्ट

यूपी में एक बार फिर मौसम की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 7 से 9 अप्रैल तक तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसे लेकर पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है।

UP Weather: यूपी में बेमौसम की मार झेल रहे लोगों को अभी राहत नहीं मिलेगी। एक बार फिर मौसम की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 7 से 9 अप्रैल तक तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसे लेकर पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है।

मौसम विभाग के अनुसार, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बारिश का दौर शुरू होकर 9 अप्रैल तक पूर्वी हिस्सों में भी असर दिखेगा। इस दौरान कई जिलों में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। 8 अप्रैल को तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जबकि इसके बाद फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है। विशेष रूप से पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं का ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है।

इन जिलों में आज ओलावृष्टि की संभावना यूपी के अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन और आसपास के इलाकों में ओले गिरने की संभावना है। वहीं, 8 अप्रैल यानी कल पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी है। बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में ओलावृष्टि की अधिक संभावना है।