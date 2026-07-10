बारिश से बुझी चिता, अगले दिन फिर अंतिम संस्कार, श्मशान घाट की अव्यवस्था से बढ़ा परिवार का दुख

आगरा के शमसाबाद ब्लॉक की धिमिश्री ग्राम पंचायत में श्मशान घाट पर टिनशेड और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण बारिश में महिला का अंतिम संस्कार अधूरा रह गया। अगले दिन परिजनों ने दोबारा चिता जलाकर अंतिम संस्कार पूरा किया। घटना के बाद ग्रामीणों और किसान नेता ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए।

आगरा के शमसाबाद ब्लॉक की धिमिश्री ग्राम पंचायत में श्मशान घाट पर बुनियादी सुविधाओं के अभाव का एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। लगातार हो रही बारिश के कारण एक महिला का अंतिम संस्कार अधूरा रह गया, जिसके चलते परिजनों को अगले दिन दोबारा चिता जलाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। इस घटना ने ग्रामीण क्षेत्र के श्मशान घाटों की बदहाल व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बारिश में बुझी चिता, दूसरे दिन फिर अंतिम संस्कार जानकारी के अनुसार, गांव निवासी मनोज मुखिया चक की पत्नी वीनू का 8 जुलाई को निधन हो गया था। परिजन अंतिम संस्कार के लिए गांव के श्मशान घाट पहुंचे, लेकिन वहां न तो टिनशेड था और न ही बारिश से बचाव की कोई व्यवस्था। तेज बारिश के बीच परिजनों ने किसी तरह चिता को अग्नि दी, लेकिन लगातार हो रही वर्षा के कारण चिता पूरी तरह नहीं जल सकी। अगले दिन गुरुवार सुबह जब परिवार के सदस्य अस्थियां लेने श्मशान घाट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चिता अधजली अवस्था में पड़ी है। इसके बाद लकड़ी और कंडों की व्यवस्था कर दोबारा चिता जलाई गई और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई।

श्मशान घाट में बुनियादी सुविधाएं नहीं ग्रामीणों का कहना है कि धिमिश्री ग्राम पंचायत की आबादी करीब 15 हजार है और यहां तीन श्मशान घाट हैं, लेकिन किसी भी श्मशान घाट पर टिनशेड, बैठने की व्यवस्था, पेयजल या बारिश से बचाव जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उनका कहना है कि यदि श्मशान घाट पर आवश्यक इंतजाम होते तो शोकाकुल परिवार को इस तरह की पीड़ादायक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता।