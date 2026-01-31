Hindustan Hindi News
UP Weather: यूपी में फिर होगी बारिश, तीन दिन भिगोएंगे बादल, कोहरा और शीतलहर का भी अलर्ट

मौसम का उतार-चढ़ाव अगले दो से तीन दिन फिर देखने को मिलेगा। शनिवार को कानपुर, लखनऊ समेत कई शहर बर्फीली हवा से ठिठुर गए। कानपुर में अधिकतम तापमान 9.5 डिग्री नीचे आ गया।

Jan 31, 2026 10:05 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
UP Weather: मौसम का उतार-चढ़ाव अगले दो से तीन दिन फिर देखने को मिलेगा। शनिवार को कानपुर, लखनऊ समेत कई शहर बर्फीली हवा से ठिठुर गए। कानपुर में अधिकतम तापमान 9.5 डिग्री नीचे आ गया। वहीं, कई शहरों में दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। अब मौसम विभाग ने रविवार को वेस्ट यूपी में गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। कुछ जगह हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रतिघंटे से अधिक रह सकती है।

शनिवार सुबह प्रदेश के कई स्थानों पर दृश्यता शून्य रही। अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार बरेली, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, सरसावा, हिंडन और आजमगढ़ में कोहरे की वजह से दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। वहीं, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, फुर्सतगंज और बलिया में 10-50 मीटर तक दृश्यता दर्ज की गई। रविवार को देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी समेत तराई क्षेत्र में घने या बेहद घने कोहरे का यलो अलर्ट है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ठंडा दिन कानपुर में रहा। कानपुर शहर में दिन का तापमान सामान्य से 9.5° नीचे गिरकर मात्र 14.4 डिग्री दर्ज किया गया। अलीगढ़ (14.6°) और हमीरपुर (14.7 डिग्री) में भी पारा सामान्य से 7-8 डिग्री कम रहा। मुजफ्फरनगर 6.6 और मेरठ 6.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडी रातें गुजार रहे हैं।

बारिश, बिजली और ओलावृष्टि का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, एक नए विक्षोभ के सक्रिय होने से सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, आगरा और झांसी समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में बिजली कड़कने के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान अलीगढ़, आगरा, इटावा और जालौन जैसे इलाकों में 30 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

इन जिलों में शीत दिवस की स्थिति हो सकती है

मौसम विभाग ने गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, मुरादाबाद और बरेली में रविवार को शीत दिवस रहने की आशंका जताई है।

