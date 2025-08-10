Rain continues in UP know weather condition for the next seven days UP Rain: यूपी में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी, अगले सात दिन इन जिलों में बरसेंगे बदरा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की मानें तो 16 अगस्त तक पूरब से लेकर पश्चिम में बदरा बरसेंगे। वहीं, अगले 48 घंटे में पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली और पीलीभीत में बारिश की संभावना है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान Sun, 10 Aug 2025 09:05 PM
UP Rain: यूपी में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी, अगले सात दिन इन जिलों में बरसेंगे बदरा

यूपी में बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मौसम विभाग की मानें तो 16 अगस्त तक पूरब से लेकर पश्चिम में बदरा बरसेंगे। हालांकि कुछ स्थानों को छोड़कर बाकी जगहों पर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। अगर अगले 48 घंटे पर नजर डालें तो पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली और पीलीभीत में बारिश की संभावना है। जबकी अन्य जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश होगी।

मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के मुताबिक 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक कुछ स्थानों पर बारिश/ गरज-चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना है। वहीं, 12 तारीख से कुछ स्थानों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, बागपत, शामली, बिजनौर, गाजियाबाद, बदायूं, संभल अलीगढ़, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर और आजमगढ़ समेत आसपास के इलाकों में बारिश के आसार हैं।

यूपी में मानसून शुरू होने के बाद अब तक 10 फीसदी अधिक बारिश

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में मानसून की शुरुआत के बाद से 10 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है। एक जून से आठ अगस्त तक उत्तर प्रदेश में 10 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई। पिछले कई दिनों से रुक रुककर बारिश हो रही है जिससे जन जीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि यूपी में एक से सात अगस्त के बीच असाधारण रूप से भारी बारिश हुई, जो सामान्य से लगभग 103 प्रतिशत अधिक है।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में इस अवधि के लिए सामान्य 51.4 मिमी बारिश के मुकाबले 104.1 मिमी बारिश हुई जो इसकी औसत साप्ताहिक वर्षा से दोगुने से भी अधिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य 51.5 मिमी बारिश के मुकाबले 98 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 90 प्रतिशत अधिक है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य 51.4 मिमी बारिश के मुकाबले 112.9 मिमी बारिश हुई जो 120 प्रतिशत अधिक है।

