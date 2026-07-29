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कानपुर में आफत बनकर बरसे बादल, भरभराकर गिरे 12 मकान; 4 घंटे मलबे में दबे रहे 25 लोग

By Ajay Singh
प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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कानपुर के जाजमऊ रैदास विहार नई बस्ती में बारिश आफत बनकर आई। पानी भरने से कमजोर हुई दीवारें दरकी और भरभराकर ढह गईं। एक के बाद एक करीब 12 मकान गिर गए। इसमें रहने वाले करीब 25 लोग मलबे में दब गए। 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया।

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कानपुर में आफत बनकर बरसे बादल, भरभराकर गिरे 12 मकान

यूपी के कानपुर के जाजमऊ स्थित रैदास विहार नई बस्ती के लोगों पर मंगलवार को होने वाली बरसात आफत बनकर टूटी। पानी भरने से कमजोर हुई दीवारें दरकी और भरभराकर ढह गईं। एक के बाद एक करीब 12 मकान गिर गए। इसमें रहने वाले करीब 25 लोग मलबे में दब गए। चार घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। घायलों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया जहां प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। उधर, नाला चोक होने से बस्ती तालाब बन गई है। कई घरों में पानी भरा हुआ है। लोगों ने दहशत के चलते घर छोड़ दिया है। मौके पर नगर निगम की टीम मोटर लगाकर पानी निकाल रही है।

जाजमऊ रैदास विहार नई बस्ती में मंगलवार को बरसात आफत बनकर टूटी। दरअसल बस्ती के बीच से डॉट नाला निकलता है जो सरैया नाले में जाकर मिलता है। इसी के आसपास 100 से 125 मकान बने हुए हैं। अधिकतर मकान भूतल पर बने हैं। कुछ घरों में छत पर पन्नी है तो किसी पर टीनशेट पड़ी है। कुछ घरों की छतें पक्की हैं। गलियां भी संकरी हैं। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि शाम करीब 5:30 बजे अचानक उनकी गली में पांच से छह फुट पानी भर गया।

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पानी भरने से गली में बने 12 मकानों की दीवारें भरभराकर गिर गई। कुछ लोगों ने पानी भरने के बाद घर छोड़ दिए थे। जिन्होंने नहीं छोड़ा वह फंस गए। इसमें नसीम फातिमा, पप्पू पाल, छोटे लाल, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद नजीर, कमलेश कुमारी, खुर्शीदा, मोहम्मद सईद का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। घरों में रखा इलेक्ट्रानिक सामान, राशन समेत अन्य गृहस्थी का सामान खराब हो गया। मकान गिरने से यह लोग भी फंस गए। जिसके बाद जाजमऊ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। इलाके के लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत कर चुके हैं। नाले की सफाई नहीं होती है।

डॉट नाला चोक होने से बस्ती बनी तालाब

क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि डॉट नाले के आसपास कब्जा कर लोगों ने बस्ती बना ली है। इसके चलते नाले की सफाई नहीं हो पाती है। यही कारण है कि हल्की बरसात होने पर भी यहां पानी भर जाता था। मंगलवार को मूसलाधार बरसात से नाला उफनाया तो बस्ती तालाब बन गई और हादसा हो गया।

इन्हें रेस्क्यू कर निकाला गया

हुमैरा, नसीब जहां, राशिद खुर्शीदा, चांद, बिंदेश्वरी, शाहजहां, माजिद, साजन कुमार, लाली, शाहीन, तौहीद, गोलू, जानकी, मुन्ना लाल, शानू, आयतल, नसरीन, नरगिस, विपिन।

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दो मोटर लगाकर निकाला पानी

हादसे के बाद नगर निगम के एक्सईएन मौके पर पहुंचे। पानी निकालने के लिए दो मोटरें लगाई गईं। देर रात 12 बजे तक मोटर चलाकर पानी निकाला गया। काफी हद तक बस्ती से पानी कम हुआ है हालांकि नाला चोक होने से फिर पानी भरने की आशंका क्षेत्रीय लोग जता रहे हैं।

पूरा परिवार घायल

कबाड़ की फेरी लगाने वाले शानू उसकी पत्नी नरगिस, तीन साल के आयतल और मां नसरीन मकान गिरने से घायल हो गए। घायलों का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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