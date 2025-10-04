पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश ने तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड, इन जिलों में आज के लिए जारी हुई चेतावनी

पूर्वी यूपी के चार जिलों में तत्काल चेतावनी जारी की है। बलिया, गाजीपुर, मऊ और देवरिया जिलों के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों में अगले 6 घंटों तक लगातार मध्यम से गंभीर फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ का खतरा है। सबसे अधिक जोखिम बलिया में अगले 24 घंटों तक फ्लैश फ्लड का है।

Heavy Rain in Eastern Uttar Pradesh: पूर्वी उत्तर प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश ने कई दशकों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) ने अपने 1889 से चल रहे वेधशाला इतिहास में अक्तूबर महीने की अब तक की सबसे अधिक वर्षा दर्ज की है। यह बारिश नौ अक्तूबर 1900 के पिछले रिकॉर्ड 138.9 मिमी को पार कर गई है, जो इस क्षेत्र में मानसून के बाद के मौसम में अत्यधिक वर्षा को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे में बलिया, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में बादलोंं की गरज, आकाशीय बिजली और अचानक तेज हवा (30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा) के साथ मध्यम से भारी वर्षा की संभावना जताई है।

जारी की गई चेतावनी के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, ग़ाज़ीपुर, बलिया, महोबा, बांदा, हमीरपुर, फ़तेहपुर, जालौन, राय बरेली, कानपुर नगर, झाँसी, आजमगढ़, मऊ, आंबेडकर नगर, जौनपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, लखनऊ, बाराबंकी, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवा (30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे) के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, यह तीव्र बारिश उत्तर छत्तीसगढ़, उत्तरी आंतरिक ओडिशा और झारखंड पर चिह्नित निम्न दाब क्षेत्र के प्रभाव से हो रही है।

बलिया और गाजीपुर में फ्लैश फ्लड का खतरा भारी और तीव्र वर्षा के कारण क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साउथ एशिया फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम (एसएएफएफजीएस) ने पूर्वी यूपी के चार जिलों में तत्काल चेतावनी जारी की है। बलिया, गाजीपुर, मऊ और देवरिया जिलों के कुछ वाटरशेड्स (जलग्रहण क्षेत्रों) में अगले 6 घंटों तक लगातार मध्यम से गंभीर फ्लैश फ्लड (अचानक बाढ़) का खतरा है। सबसे अधिक जोखिम बलिया जिले में अगले 24 घंटों तक फ्लैश फ्लड का है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों को इन क्षेत्रों में हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है।

सुबह तक खूब बरसे पूरब में बादल शनिवार सुबह 8:30 बजे तक क्षेत्र में भारी बारिश दर्ज की गई। कुछ प्रमुख स्थानों पर वर्षा की मात्रा (मिलीमीटर में) इस प्रकार रही:-

- दह (मिर्ज़ापुर) : 67 मिमी

- वाराणसी एयरपोर्ट (बाबतपुर) वेधशाला: 56.9 मिमी

- केवीके कुशीनगर: 54 मिमी