यूपी के कई हिस्सों में बूंदाबादी शुरू, पूर्वांचल में इस दिन होगी गरज-चमक के साथ बारिश

संक्षेप: यूपी में एक बार फिर बारिश की संभावना बन रही है। सोमवार को कुछ हिस्सों में बूंदाबादी शुरू भी हो गई है। खासकर बुंदेलखंड में हल्की बारिश और बौछारें पड़ रही हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश में आ रहे चक्रवात के कारण पूर्वांचल में 29 से 31 अक्तूबर के बीच बारिश की संभावना है।

बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर बने संयुक्त प्रभाव के कारण बुंदेलखंड समेत उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सोमवार को बादलों के जमावड़े के बीच बूंदाबांदी शुरू हो गई। इससे मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम विभाग ने 29 से 31 अक्टूबर के बीच पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताये हैं। मौसम आंचलिक केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार पूर्व-मध्य अरब सागर पर बने अवदाब से पश्चिमी मध्य प्रदेश तक फैली एक द्रोणिका अरब सागर से नमी को निचले क्षोभमंडल में खींच रही है। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के साथ, इन परिस्थितियों के कारण 27 अक्टूबर को बुंदेलखंड और उससे सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश या हल्की बौछारों पड़ेंगी।

दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर बना गहरा अवदाब एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक देगा। इसके अवशेष धीरे-धीरे कमजोर होकर दक्षिणी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेंगे। इससे 29 से 31 अक्टूबर के बीच पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं।

इन दोनों प्रणालियों के प्रभाव से अगले चार से पांच दिनों में राज्य के कई इलाकों में बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। जबकि न्यूनतम तापमान अपरिवर्तित रह सकता है या इसमें मामूली वृद्धि हो सकती है।