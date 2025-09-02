Rain becomes disaster West Flood situation Shamli Baghpat Crops submerged danger looms over Delhi वेस्ट यूपी में बारिश से आफत: शामली-बागपत में बाढ़ के हालात, दिल्ली पर भी मंडरा रहा खतरा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
वेस्ट यूपी में बारिश से आफत: शामली-बागपत में बाढ़ के हालात, दिल्ली पर भी मंडरा रहा खतरा

पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश पश्चिमी यूपी के लिए आफत बन गई है तो वहीं दूसरी ओर हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है।

पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश पश्चिमी यूपी के लिए आफत बन गई है तो वहीं दूसरी ओर हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है। जिसके चलते शामली-बागपत में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इससे दिल्ली में भी खतरा मंडराने लगा है। बिजनौर-हापुड़-बुलंदशहर में गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। किसानों की हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। कई जिलों में लगातार बारिश के चलते कुछ मकान भी गिर गए, शुक्र रहा कि कोई जनहानि नहीं हुई। इसके अलावा मौसम सुहावना बना हुआ है।

मंगलवार को भी बिजनौर जिले में दिनभर बारिश हुई। मौसम विभाग ने मंगलवार को 47. 2 एमएम बारिश दर्ज की। जलभराव के साथ ही नगीना और स्योहारा में दो मकान भरभराकर गिर गए, जिसमें काफी सामान नष्ट हो गया। उधर, गंगा बैराज में 1,71,873 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया। लगातार बारिश व गंगा के जलस्तर ने जलीलपुर के खादर क्षेत्र के गांव रायपुर खादर, मीरापुर सीकरी व जलालपुर में बाढ़ के हालात बने हुए हैं।

सहारनपुर जनपद में बारिश से जनपद के 100 से अधिक गांवों में जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं खेतों में खड़ी फसलें भी प्रभावित हुई हैं। प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों में अलर्ट जारी करते हुए ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील की है। तीतरों में बारिश के कारण दो ग्रामीणों के मकान गिर पड़े, जिसमें महिला घायल हो गई। बुलंदशहर में बारिश ने शहर से देहात तक जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। कई-कई इलाकों में दो से तीन फीट तक पानी जमा होने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश से गंगा का जलस्तर भी बढ़ा है। रोजाना करीब 120 एमएम तक बारिश रिकार्ड की जा रही है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 3.29 लाख क्यूसेक पानी मंगलवार सुबह बागपत पहुंच गया, जिससे यमुना नदी उफान पर पहुंच गई है।

पचायरा गेज के अनुसार यमुना का जलस्तर 211.55 मीटर दर्ज हुआ है, जो खतरे के निशान से दो मीटर 55 सेंटीमीटर अधिक है। यमुना में आए पानी के सैलाब में 14 सौ से अधिक किसानों की करीब 20 हजार बीघा कृषि भूमि पर उगाई गई फसलें पानी से लबालब हो गई है। मुजफ्फरनगर में बरला में बारिश की वजह से कच्चा मकान भरभराकर गिरने से हजारों का नुकसान हुआ है। नदियों में जलस्तर बढ़ने से पुरकाजी क्षेत्र हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। मुजफ्फरनगर शहर में पूरे दिन रुक-रुककर बारिश होती रही, जिससे जलभराव हो गया।

हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 3.29 लाख क्यूसेक पानी मंगलवार देर रात तक शामली जिले में पहुंच गया। इसके चलते यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 231.50 मीटर को पार कर 231.90 पर पहुंच गया है। यमुना तट पर बने गांवों में खेतों में पानी घुस जाने से फसलें डूब गई है। कैराना और ऊन तहसील के 31 गांव भी पानी की चपेट में आ गए है। बारिश के कारण मंगलवार को भी कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रहे। हापुड़ के गढ़ क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने और फसलें जलमग्न होने से किसान परेशान हैं।

