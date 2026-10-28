यूपी के 50 से ज्यादा जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट, चक्रवाती तूफान अर्णब का असर दिखने लगा
यूपी में चक्रवाती तूफान अर्णब का असर दिखने लगा है। यूपी के 50 से ज्यादा जिलों में तेज हवा के साथ बारिश या भीषण बारिश की स्थिति बनती दिख रही है। अमौसी स्थित यूपी-उत्तराखंड मौसम मुख्यालय ने 19 जिलों में भारी या अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवाती तूफान अर्णब के तट से टकराने के बाद इसका असर यूपी तक महसूस हो रहा है। मौसम विभाग ने इसे प्रचंड चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा है। पूर्वानुमान है कि गुरुवार तक इसके अबदाब में बदलने के साथ एक मौसम तंत्र विकसित हो जाएगा। इसकी वजह से यूपी के 50 से ज्यादा जिलों में तेज हवा के साथ बारिश या भीषण बारिश की स्थिति बनती दिख रही है। अमौसी स्थित यूपी-उत्तराखंड मौसम मुख्यालय ने 19 जिलों में भारी या अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, गाजीपुर एवं आस पास के इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा 45 जिलों में 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवा चलने और साथ में मेघगर्जन-बारिश और बिजली गिरने का पूर्वानुमान है। तापमान में छह डिग्री तक की गिरावट आ सकती है।
भारी वर्षा की संभावना-
चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर एवं आस पास के क्षेत्र।
बिजली गिरने, बारिश के साथ 50 किमी तक हवा चलने का पूर्वानुमान
बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल एवं आस पास के क्षेत्र।
चक्रवात ‘अर्नव’ अधिक प्रभावी हुआ तो खेती-किसानी को नुकसान ज्यादा
मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान के भले ही प्रदेश के कुछ ही हिस्सों में प्रभावी होने का पूर्वानुमान जारी किया है फिर भी राज्य सरकार ने ‘अर्नव’ को लेकर सभी जिलों को सतर्क किया है। साथ ही एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ समेत स्थानीय जिला एवं पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ किसानों के साथ-साथ कृषि विशेषज्ञ भी ‘अर्नव‘ को लेकर चिंतित हैं। कृषि विभाग सम्भावित आंधी-पानी से होने वाले नुकसान को लेकर किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
राजस्व विभाग ने जिलों को किया अलर्ट
राजस्व विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनियों मसलन, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश एवं आकाशीय बिजली की आशंकाओं के मद्देनजर अपनी तैजारियां पूरी रखें। विभाग ने यह भी कहा है कि जिलाधिकारी अपने जिलों में नागरिकों से मौसम की सटीक पूर्वानुमान के लिए सचेत एप एवं दामिनी एप के प्रयोग की समय-समय पर अपील करें ताकि लोगों को मौसम के मिजाज का पल-पल की सूचना मिल सके।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें