Railways will run double the number of trains from NER Gorakhpur Lucknow and Varanasi by 2030
गोरखपुर, लखनऊ और बनारस से चलेंगी दोगुनी ट्रेनें, रेलवे का अगले 5 साल का मेगा प्लान तैयार

गोरखपुर, लखनऊ और बनारस से चलेंगी दोगुनी ट्रेनें, रेलवे का अगले 5 साल का मेगा प्लान तैयार

संक्षेप:

2030 तक एनईआर के गोरखपुर, लखनऊ और बनारस स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों की संख्या दोगुनी करने की तैयारी है। इस संबंध में बोर्ड से घोषणा होने के बाद एनईआर ने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है।

Dec 27, 2025 12:04 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, गोरखपुर
अगले पांच सालों में एनईआर के गोरखपुर, लखनऊ और बनारस स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों की संख्या दोगुनी करने की तैयारी है। इस संबंध में बोर्ड से घोषणा होने के बाद एनईआर ने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। चूंकि एनईआर में तीन नए रूटों पर नई लाइन बिछाने के साथ दो बाईपास लाइन बनाने का भी काम तेजी से चल रहा है, ऐसे में आसानी से ट्रेनों की संख्या दोगुनी की जा सकती है। वर्तमान में गोरखपुर से करीब 180 ट्रेनों का संचलन हो रहा है।

रेल मंत्रालय अगले पांच साल में गोरखपुर, लखनऊ समेत देश के 48 बड़े शहरों में रेल क्षमता दोगुना करने पर काम कर रहा है। यात्रा को सुगम और तेज बनाने के लिए यह योजना तैयार की गई है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, रेलयात्रियों की बढ़ती संख्या के लिहाज से इन शहरों में 2030 तक क्षमताएं बढ़ानी आवश्यक हैं। इन शहरों से शुरू होने वाली ट्रेनों की संख्या दोगुनी करना जरूरी हो गया है। इसके लिए मंत्रालय ने इन्हें पांच साल बाद की जरूरतों के हिसाब से विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। बड़े टर्मिनल की क्षमता वृद्धि में आसपास के स्टेशनों को भी विकसित किया जाएगा, ताकि मुख्य टर्मिनल पर भीड़ और रेल संचालन का संतुलन बनाया जा सके।

क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फ्लेटफॉर्मों का होगा निर्माण

क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्लेटफार्मों, स्टेबलिंग लाइनों, पिट लाइनों और पर्याप्त शंटिंग सुविधाओं के साथ वर्तमान टर्मिनलों को बढ़ाया जाएगा। साथ ही शहरी क्षेत्र में और उसके आसपास नए टर्मिनलों की पहचान करने के साथ उनका निर्माण कराया जाएगा। टर्मिनलों की क्षमता बढ़ाने की योजना बनाते समय, टर्मिनलों के आसपास के स्टेशनों पर भी विचार किया जाएगा। ताकि क्षमता समान रूप से संतुलित हो। उदाहरण के लिए गोरखपुर में कैटं-नकहा और कुसम्ही जैसे स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि किया जाना।

तीन वर्ष में पूरा होगा गोरखपुर

गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास का कार्य तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर नए फुट ओवरब्रिज का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। आठ महीने में एफओबी बनकर तैयार हो जाएगा।

खलीलाबाद-श्रावस्ती नई रेल लाइन

खलीलाबाद-श्रावस्ती-बहराइच नई रेल लाइन (लगभग 240 किमी लंबी ब्रॉड गेज लाइन) उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ने और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसे 2018 में मंजूरी मिली थी और 2026-2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

आनंदनगर-महराजगंज-घुघली नई रेल लाइन

यह लाइन आनंदनगर से महराजगंज होते हुए घुघली तक जाएगी। यह मार्ग लगभग 52.7 किलोमीटर लंबा है और इसके बन जाने से गोंडा से आनंदनगर होते हुए घुघली तक की दूरी करीब 42 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस लाइन पर सरयू नदी पर एक लंबा पुल भी बनाया जाएगा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
