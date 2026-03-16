यमुना पर पुल निर्माण के लिए रेलवे लेगा मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनें रहेंगी निरस्त, 16 ट्रेनों का रूट रहेगा डायवर्ट

उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के दिल्ली शाहदरा रेलखंड में ब्रिज संख्या 249 के स्थान पर नए यमुना ब्रिज के निर्माण में ट्रैक जोड़ने को लेकर ट्रैफिक एवं पॉवर ब्लॉक लिया जाएगा। 17-18 मार्च व 28-29 मार्च को मुरादाबाद मंडल में संचालित कई पांच ट्रेनें इस दौरान निरस्त रहेगी।

Railway News: उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के दिल्ली शाहदरा रेलखंड में ब्रिज संख्या 249 के स्थान पर नए यमुना ब्रिज के निर्माण में ट्रैक जोड़ने को लेकर ट्रैफिक एवं पॉवर ब्लॉक लिया जाएगा। 17-18 मार्च व 28-29 मार्च को मुरादाबाद मंडल में संचालित कई पांच ट्रेनें इस दौरान निरस्त रहेगी। इसके अलावा 16 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। वहीं दो ट्रेनें विलंब से चलाई जाएंगी।

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मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि ट्रेन नंबर 54308 दिल्ली -मुरादाबाद एक्सप्रेस 18 मार्च को निरस्त रहेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 54075 बरेली-दिल्ली 28 मार्च, ट्रेन नंबर 54076 दिल्ली-बरेली 29 मार्च को निरस्त रहेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 64568 तिलक ब्रिज-बुलंदशहर 28 मार्च व 64567 बुलंदशहर-तिलक ब्रिज 29 मार्च को निरस्त रहेगी। सीनियर डीसीएम ने बताया कि इसके अलावा कई गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी।

ये ट्रेनें चलेंगी परिवर्तित मार्गों से 1. ट्रेन नंबर 20939 (साबरमती-सुल्तानपुर ) 17 मार्च को परिवर्तित मार्ग दिल्ली सराय रोहिल्ला -नई दिल्ली -तिलक ब्रिज -साहिबाबाद मार्ग से संचालित होगी। (परिवर्तित मार्ग के दौरान दिल्ली स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा)।

2. ट्रेन नंबर 54076 ( दिल्ली-बरेली ) 17 व 28 मार्च को परिवर्तित मार्ग दिल्ली-नई दिल्ली-तिलक ब्रिज-साहिबाबाद मार्ग से संचालित होगी। (परिवर्तित मार्ग के दौरान दिल्ली शाहदरा और विवेक विहार स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा)।

3. ट्रेन नंबर 15091 ( दौराई-टनकपुर ) 17 व 28 मार्च को को परिवर्तित मार्ग दिल्ली सराय रोहिल्ला-नई दिल्ली -तिलक ब्रिज -साहिबाबाद मार्ग द्वारा संचालित होगी। (परिवर्तित मार्ग के दौरान दिल्ली स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा)।

4. ट्रेन नंबर 09609 ( उदयपुर सिटी-योगनगरी ऋषिकेश ) 17 मार्च को परिवर्तित मार्ग दिल्ली कैंट-दिल्ली सराय रोहिल्ला-नई दिल्ली-तिलक ब्रिज-साहिबाबाद मार्ग की ओर से संचालित होगी। (परिवर्तित मार्ग के दौरान दिल्ली स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा।

5. ट्रेन नंबर 15623 (भगत की कोठी-कामख्या ) 17 मार्च को परिवर्तित मार्ग दिल्ली सराय रोहिल्ला -नई दिल्ली -तिलक ब्रिज -साहिबाबाद मार्ग होकर संचालित होगी। (परिवर्तित मार्ग के दौरान दिल्ली स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा)।

6. ट्रेन नंबर 19031 (साबरमती-योगनगरी ऋषिकेश) 17 मार्च को परिवर्तित मार्ग दिल्ली कैंट-नई दिल्ली-तिलक ब्रिज-साहिबाबाद मार्ग द्वारा संचालित किया जाएगा। परिवर्तित मार्ग के दौरान दिल्ली और दिल्ली शाहदरा स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा)।

7. ट्रेन नंबर 12036 ( दिल्ली -टनकपुर) 18 मार्च को परिवर्तित मार्ग दिल्ली-नई दिल्ली-तिलक ब्रिज-साहिबाबाद मार्ग द्वारा संचालित किया जाएगा। (परिवर्तित मार्ग के दौरान दिल्ली शाहदरा स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा।)

8. ट्रेन नंबर 12038 (दिल्ली -काठगोदाम ) 18 मार्च को परिवर्तित मार्ग दिल्ली-नई दिल्ली -तिलक ब्रिज -साहिबाबाद से संचालित होगी।

9. ट्रेन नंबर 15910 (लालगढ़ -डिब्रूगढ़ ) 17 मार्च को परिवर्तित मार्ग शकूरबस्ती-नई दिल्ली-तिलक ब्रिज-साहिबाबाद मार्ग द्वारा संचालित होगी। (परिवर्तित मार्ग के दौरान दिल्ली स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा)।

10. ट्रेन नंबर 04732 (समस्तीपुर -श्री गंगानगर ) 18 मार्च को परिवर्तित मार्ग साहिबाबाद-तिलक ब्रिज-नई दिल्ली-दिल्ली किशनगंज मार्ग द्वारा संचालित किया जाएगा। (परिवर्तित मार्ग के दौरान दिल्ली स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा)।

11. ट्रेन नंबर 54307 मुरादाबाद-दिल्ली 17 मार्च व 28 मार्च को परिवर्तित मार्ग साहिबाबाद-तिलक ब्रिज-नई दिल्ली-दिल्ली मार्ग की ओर से संचालित होगी। (परिवर्तित मार्ग के दौरान ठहराव विवेक विहार, दिल्ली शाहदरा स्टेशन पर नहीं रहेगा)।

12. ट्रेन नंबर 19610 (योगनगरी ऋषिकेश-उदयपुर सिटी) 17 मार्च को परिवर्तित मार्ग नोली-दिल्ली शाहदरा ए पैनल-दिल्ली शाहदरा बी पैनल-तिलक ब्रिज-नई दिल्ली-दिल्ली सराय रोहिल्ला-दिल्ली कैंट मार्ग द्वारा संचालित किया जाएगा। (परिवर्तित मार्ग के दौरान दिल्ली शाहदरा और दिल्ली स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा)।

13. ट्रेन नंबर 03311 (धनबाद-चंडीगढ़ ) 28 मार्च को परिवर्तित मार्ग साहिबाबाद-तिलक ब्रिज-नई दिल्ली-आदर्श नगर दिल्ली मार्ग द्वारा संचालित की जाएगी। ( परिवर्तित मार्ग के दौरान दिल्ली पर ठहराव नहीं रहेगा)।

14. ट्रेन नंबर 15014 (काठगोदाम-जैसलमेर) 28 मार्च को परिवर्तित मार्ग साहिबाबाद-तिलक ब्रिज-नई दिल्ली-दिल्ली सराय रोहिल्ला मार्ग द्वारा संचालित किया जायेगा I (परिवर्तित मार्ग के दौरान दिल्ली स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा)।

15. ट्रेन नंबर 14205 (अयोध्या कैंट-दिल्ली) 28 मार्च को परिवर्तित मार्ग साहिबाबाद-तिलक ब्रिज-नई दिल्ली-दिल्ली मार्ग द्वारा संचालित किया जाएगा।

16. ट्रेन नंबर 14342 (देहरादून-शकूरबस्ती) 28 मार्च को परिवर्तित मार्ग साहिबाबाद-तिलक ब्रिज-दिल्ली सफदरजंग-शकूरबस्ती मार्ग की ओर से संचालित होगी। (परिवर्तित मार्ग के दौरान दिल्ली शाहदरा और दिल्ली स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा)।

ये गाड़ियां चलेंगी विलंब से 1. ट्रेन नंबर 20964 (वाराणसी-साबरमती) 28 मार्च को वाराणसी स्टेशन से 150 मिनट विलंब से चलेगी।