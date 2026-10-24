काम की बात: PET के लिए रेलवे का बड़ा इंतजाम, इन शहरों के लिए चलेंगी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें; जानें टाइमिंग
PET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 25 और 30 अक्टूबर और एक नवंबर को होने वाली परीक्षा के मद्देनजर आगरा, कानपुर, मथुरा, गोरखपुर, लखनऊ, बलिया और बरेली समेत कई रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। 25 और 30 अक्टूबर और एक नवंबर को होने वाली परीक्षा के मद्देनजर आगरा, कानपुर, मथुरा, गोरखपुर, लखनऊ, बलिया और बरेली समेत कई रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षार्थियों की संभावित भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों के लिए रैक भी आरक्षित रखे गए हैं।
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, आगरा कैंट से मेरठ के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें 24, 29 और 31 अक्टूबर को दोपहर दो बजे और शाम सात बजे रवाना होंगी। वहीं, मथुरा जंक्शन से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बांदा रूट पर शाम सात बजे स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 25 और 30 तथा 1 नवंबर को संचालित होगी। मथुरा जंक्शन से लखनऊ के लिए भी इन्हीं तारीखों पर दोपहर दो बजे और शाम सात बजे स्पेशल ट्रेनें चलाने की व्यवस्था की गई है।
मथुरा जंक्शन-लखनऊ परीक्षा स्पेशल आवश्यकतानुसार मथुरा जंक्शन से दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे 25, 30 अक्टूबर तथा 1 नवंबर को चलेगी। गाड़ी संख्या 01823 कानपुर सेंट्रल-मथुरा जंक्शन अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन 24, 29 एवं 31 अक्टूबर को चलेगी। कानपुर सेंट्रल से ट्रेन रात 8 बजे चलकर रूरा, झींझक, फफूंद, भरथना, इटावा जंक्शन, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद और टूंडला जंक्शन होते हुए आगरा ईदगाह जंक्शन, आगरा कैंट स्टेशन होते हुए मथुरा जंक्शन पहुंचेगी। आगरा मंडल में लगभग 197504 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इनमें आगरा में 126089 व मथुरा मे 71415 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर आगरा कैंट–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पैसेंजर विस्तार किया जाएगा।
कानपुर, मथुरा और बलिया के लिए भी स्पेशल ट्रेन
रेल प्रशासन ने चौतरफा और कानपुर सेंट्रल से मथुरा, बलिया को स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा झांसी, खजुराहो, प्रयागराज, लखनऊ सहित स्थानों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने को 10 रैक रिजर्व में खड़े करा दिए हैं। प्रयागराज के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि कानपुर सेंट्रल से मथुरा जंक्शन स्पेशल ट्रेन 24,29 और 31 अक्टूबर को चलेगी। सेंट्रल से रात 8 बजे चलकर मथुरा दूसरे दिन 3:10 बजे पहुंचेगी। इसके अलावा कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, मथुरा, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और अन्य संबंधित गंतव्यों के लिए जरूरत के अनुसार अतिरिक्त विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है।
कानपुर से बलिया स्पेशल ट्रेन बलिया से 24, 29 और 31 अक्टूबर तो ट्रेन नंबर 05154 कानपुर सेंट्रल से 25, 30 अक्टूबर व 1 नवंबर चलेगी। 05153 बलिया से रात 19:30 बजे चलकर औड़िहार जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, प्रयागराज रामबाग फतेहपुर रास्ते से कानपुर सेंट्रल पर दूसरे दिन सुबह 6 बजे बजे पहुंचेगी। वहीं 05154 कानपुर सेंट्रल से दोपहर 12:55 बजे चलकर उसी रास्ते से चलकर बलिया रात 1:15 बजे पहुंचेगी।
आजमगढ़-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन
05151/05152 आजमगढ़-गोरखपुर-आजमगढ़ अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन नंबर 05151 24, 29 एवं 31 अक्टूबर को आजमगढ़ से शाम 7 बजे प्रस्थान कर रात 11.55 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। 05152 गोरखपुर-आजमगढ़ अनारक्षित परीक्षा स्पेशल 25 एवं 30 अक्टूबर और 1 नवंबरर को गोरखपुर से शाम 6.30 बजे प्रस्थान कर रात 11 बजे आजमगढ़ पहुंचेगी। 05007/05008 गोरखपुर-लखनऊ-गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल 05007 गोरखपुर-लखनऊ अनारक्षित स्पेशल 24 एवं 31 को गोरखपुर से रात 8.35 बजे प्रस्थान कर सुबह 4.45 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वापसी यात्रा में 05008 लखनऊ-गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल 25 अक्टूबर एवं 1 नवंबर को लखनऊ से रात 8.55 बजे प्रस्थान कर सुबह 4 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें