PET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 25 और 30 अक्टूबर और एक नवंबर को होने वाली परीक्षा के मद्देनजर आगरा, कानपुर, मथुरा, गोरखपुर, लखनऊ, बलिया और बरेली समेत कई रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। 25 और 30 अक्टूबर और एक नवंबर को होने वाली परीक्षा के मद्देनजर आगरा, कानपुर, मथुरा, गोरखपुर, लखनऊ, बलिया और बरेली समेत कई रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षार्थियों की संभावित भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों के लिए रैक भी आरक्षित रखे गए हैं।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, आगरा कैंट से मेरठ के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें 24, 29 और 31 अक्टूबर को दोपहर दो बजे और शाम सात बजे रवाना होंगी। वहीं, मथुरा जंक्शन से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बांदा रूट पर शाम सात बजे स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 25 और 30 तथा 1 नवंबर को संचालित होगी। मथुरा जंक्शन से लखनऊ के लिए भी इन्हीं तारीखों पर दोपहर दो बजे और शाम सात बजे स्पेशल ट्रेनें चलाने की व्यवस्था की गई है।

मथुरा जंक्शन-लखनऊ परीक्षा स्पेशल आवश्यकतानुसार मथुरा जंक्शन से दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे 25, 30 अक्टूबर तथा 1 नवंबर को चलेगी। गाड़ी संख्या 01823 कानपुर सेंट्रल-मथुरा जंक्शन अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन 24, 29 एवं 31 अक्टूबर को चलेगी। कानपुर सेंट्रल से ट्रेन रात 8 बजे चलकर रूरा, झींझक, फफूंद, भरथना, इटावा जंक्शन, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद और टूंडला जंक्शन होते हुए आगरा ईदगाह जंक्शन, आगरा कैंट स्टेशन होते हुए मथुरा जंक्शन पहुंचेगी। आगरा मंडल में लगभग 197504 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इनमें आगरा में 126089 व मथुरा मे 71415 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर आगरा कैंट–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पैसेंजर विस्तार किया जाएगा।

कानपुर, मथुरा और बलिया के लिए भी स्पेशल ट्रेन रेल प्रशासन ने चौतरफा और कानपुर सेंट्रल से मथुरा, बलिया को स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा झांसी, खजुराहो, प्रयागराज, लखनऊ सहित स्थानों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने को 10 रैक रिजर्व में खड़े करा दिए हैं। प्रयागराज के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि कानपुर सेंट्रल से मथुरा जंक्शन स्पेशल ट्रेन 24,29 और 31 अक्टूबर को चलेगी। सेंट्रल से रात 8 बजे चलकर मथुरा दूसरे दिन 3:10 बजे पहुंचेगी। इसके अलावा कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, मथुरा, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और अन्य संबंधित गंतव्यों के लिए जरूरत के अनुसार अतिरिक्त विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है।

कानपुर से बलिया स्पेशल ट्रेन बलिया से 24, 29 और 31 अक्टूबर तो ट्रेन नंबर 05154 कानपुर सेंट्रल से 25, 30 अक्टूबर व 1 नवंबर चलेगी। 05153 बलिया से रात 19:30 बजे चलकर औड़िहार जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, प्रयागराज रामबाग फतेहपुर रास्ते से कानपुर सेंट्रल पर दूसरे दिन सुबह 6 बजे बजे पहुंचेगी। वहीं 05154 कानपुर सेंट्रल से दोपहर 12:55 बजे चलकर उसी रास्ते से चलकर बलिया रात 1:15 बजे पहुंचेगी।