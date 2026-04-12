कानपुर और गोविंदपुरी से गुजरेंगी 14 स्पेशल ट्रेनें, गर्मी की छुट्टियों में कर लें घूमने की तैयारी

गर्मी की छुट्टियों में ट्रेन से घूमने जाने का प्लान बन जाए तो सबसे अधिक टेंशन रिजर्वेशन को लेकर होती है। ऐसे में रेलवे ने कानपुर से 14 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे कुछ खास पर्यटन स्थलों के लिए ये ट्रेनें चलाएगा। तो यदि आपको भी इन शहरों की यात्रा करनी है तो ये खबर आपके काम की है।

UP News: गर्मी की छुट्टी के मद्देनजर कानपुर से चौतरफा पर्यटक स्थलों को जाने वाले यात्रियों की मांग के मुताबिक रेल प्रशासन ने 14 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें जुलाई के आखिरी सप्ताह तक चलेंगी। ये ट्रेनें सुल्तानपुर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, वाराणसी, आनंद विहार टर्मिनल, मेरठ सिटी, शेखपुरा, पोरबंदर जैसे स्टेशनों के लिए चलाई गई हैं। इनमें से कुछ कानपुर सेंट्रल स्टेशन तो कुछ गोविंदपुरी होकर गुजरेंगी। सफर करने वाले शनिवार से रिजर्वेशन करा लें क्योंकि सीटें खाली हैं।

एनसीआर के सीपीआऱओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि 04212-04211 सुल्तानपुर–लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस सुल्तानपुर से 20 मई से 15 जुलाई तक हर बुधवार और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 21 मई से 16 जुलाई तक गुरुवार को चलेगी। सुल्तानपुर से यह ट्रेन सुबह चार बजे रवाना होगी। 08:10 बजे कानपुर सेंट्रल आएगी। पांच मिनट बाद सवा आठ बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12:20 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।

लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 14:35 बजे रवाना होकर अगले दिन 19:25 बजे कानपुर सेंट्रल आएगी। यहां से पांच मिनट बाद साढ़े सात बजे रवाना होकर 23:00 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी। 04226-04225 वाराणसी–लोकमान्य तिलक टर्मिनस आरक्षित विशेष एक्सप्रेस वाराणसी से 21 मई से नौ जुलाई तक हर गुरुवार तो लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 22 मई से दस जुलाई तक हर शुक्रवार को चलेगी।

संचालन तिथि और शेड्यूल बदला रेलवे ने 09195/09196 वडोदरा-मऊ-वडोदरा के संचालन के मार्ग और समय-सारणी में संशोधन किया है। 09195 अब वडोदरा के स्थान पर प्रतापनगर) सुपरफास्ट विशेष बनकर 11 अप्रैल से 25 जुलाई तक चलेगी। 09196 वडोदरा के स्थान पर प्रतापनगर से सुपरफास्ट बनकर 12 अप्रैल से 26 जुलाई तक चलेगी। यह प्रतापनगर से शनिवार दोपहर चार बजे रवाना होगी और रविवार सुबह 09:50 बजे गोविंदपुरी आएगी।