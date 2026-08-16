ट्रेन के इंजन से होगी अब बंपर कमाई, बाहरी हिस्से पर विज्ञापन लगाएगा रेलवे

रेलवे अब यात्री और माल ढुलाई के अलावा विज्ञापन से भी कमाई बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत रेल इंजनों और मेमू ट्रेनों के बाहरी हिस्से पर कंपनियों के विज्ञापन लगाए जाएंगे। रेलवे को इससे अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

UP News: रेलवे ने कमाई का नया तरीका खोज लिया है। अब तक यात्री और माल ढुलाई से ही कमाई हो रही थी। दरअसल, प्रयागराज मंडल ने गैर-किराया आय बढ़ाने के लिए रेल इंजनों और मेमू ट्रेनों पर विज्ञापन लगाने की कवायद शुरू की है। इसके तहत इंजन और मेमू के बाहरी हिस्से पर कंपनियों को विज्ञापन के लिए जगह उपलब्ध कराने की योजना है। इससे रेलवे को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, वहीं कंपनियों को रोजाना हजारों यात्रियों और आमजनों तक अपने उत्पाद और सेवाओं को पहुंचाने का मौका मिलेगा।

प्रयागराज मंडल में इस योजना को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। विज्ञापन के लिए उपयुक्त लोको और मेमू की पहचान के साथ उनके रूट और संचालन को भी ध्यान में रखा जाएगा। मेमू ट्रेनें रोजाना बड़ी संख्या में यात्रियों को लेकर शहर और आसपास के क्षेत्रों में चलती हैं। ऐसे में इन ट्रेनों पर विज्ञापन को प्रभावी माध्यम माना जा रहा है। रेलवे में इंजन पर विज्ञापन की व्यवस्था पहले भी लागू हो चुकी है। अलग-अलग जोन में कंपनियों ने लोकोमोटिव की ब्रांडिंग कराई है। अमूल, फॉर्च्यून, हल्दीराम और टाटा स्टील जैसे ब्रांड रेल इंजनों पर विज्ञापन करा चुके हैं। अब प्रयागराज मंडल भी इसी मॉडल के जरिए अपनी गैर-किराया आय बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।

लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्सप्रेस के नाम के साथ जुड़ेगा स्प्राइट लखनऊ-दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। 19 अगस्त से ट्रेन नंबर 82501 और 82502 स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस के नाम से चलेगी। 11 नवंबर तक इसी नाम के साथ ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IRCTC ने सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी कोका कोला को करीब 6 महीने के लिए ट्रेन के विज्ञापन और ब्रांडिंग के लिए दिया है। जिसके तहत कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट का विज्ञापन तेजस ट्रेन पर देखने को मिलेगा। हालांकि ट्रेन का संचालन पहले की तरह आईआरसीटीसी ही करेगा।

प्रीमियम ट्रेन है तेजस बता दें कि लखनऊ-दिल्ली के बीच चलने वाली अत्याधुनिक और प्रीमियम फीचर से लेस तेजस की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। इस ट्रेन में ऑन बोर्ड फूड, बेवरेज और इन्फोटेनमेंट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यह पूरी ट्रेन में स्लीपर की जगह चेयर कार है।