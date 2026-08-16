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ट्रेन के इंजन से होगी अब बंपर कमाई, बाहरी हिस्से पर विज्ञापन लगाएगा रेलवे

By Pawan Kumar Sharma
संवाददाता, प्रयागराज
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रेलवे अब यात्री और माल ढुलाई के अलावा विज्ञापन से भी कमाई बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत रेल इंजनों और मेमू ट्रेनों के बाहरी हिस्से पर कंपनियों के विज्ञापन लगाए जाएंगे। रेलवे को इससे अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

Railways to put advertisements outside MEMU train engines
रेलवे मेमू के इंजन पर विज्ञापन लगाएगा

UP News: रेलवे ने कमाई का नया तरीका खोज लिया है। अब तक यात्री और माल ढुलाई से ही कमाई हो रही थी। दरअसल, प्रयागराज मंडल ने गैर-किराया आय बढ़ाने के लिए रेल इंजनों और मेमू ट्रेनों पर विज्ञापन लगाने की कवायद शुरू की है। इसके तहत इंजन और मेमू के बाहरी हिस्से पर कंपनियों को विज्ञापन के लिए जगह उपलब्ध कराने की योजना है। इससे रेलवे को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, वहीं कंपनियों को रोजाना हजारों यात्रियों और आमजनों तक अपने उत्पाद और सेवाओं को पहुंचाने का मौका मिलेगा।

प्रयागराज मंडल में इस योजना को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। विज्ञापन के लिए उपयुक्त लोको और मेमू की पहचान के साथ उनके रूट और संचालन को भी ध्यान में रखा जाएगा। मेमू ट्रेनें रोजाना बड़ी संख्या में यात्रियों को लेकर शहर और आसपास के क्षेत्रों में चलती हैं। ऐसे में इन ट्रेनों पर विज्ञापन को प्रभावी माध्यम माना जा रहा है। रेलवे में इंजन पर विज्ञापन की व्यवस्था पहले भी लागू हो चुकी है। अलग-अलग जोन में कंपनियों ने लोकोमोटिव की ब्रांडिंग कराई है। अमूल, फॉर्च्यून, हल्दीराम और टाटा स्टील जैसे ब्रांड रेल इंजनों पर विज्ञापन करा चुके हैं। अब प्रयागराज मंडल भी इसी मॉडल के जरिए अपनी गैर-किराया आय बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।

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लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्सप्रेस के नाम के साथ जुड़ेगा स्प्राइट

लखनऊ-दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। 19 अगस्त से ट्रेन नंबर 82501 और 82502 स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस के नाम से चलेगी। 11 नवंबर तक इसी नाम के साथ ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IRCTC ने सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी कोका कोला को करीब 6 महीने के लिए ट्रेन के विज्ञापन और ब्रांडिंग के लिए दिया है। जिसके तहत कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट का विज्ञापन तेजस ट्रेन पर देखने को मिलेगा। हालांकि ट्रेन का संचालन पहले की तरह आईआरसीटीसी ही करेगा।

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प्रीमियम ट्रेन है तेजस

बता दें कि लखनऊ-दिल्ली के बीच चलने वाली अत्याधुनिक और प्रीमियम फीचर से लेस तेजस की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। इस ट्रेन में ऑन बोर्ड फूड, बेवरेज और इन्फोटेनमेंट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यह पूरी ट्रेन में स्लीपर की जगह चेयर कार है।

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बासुकीनाथ से गोरखपुर के बीच चलेगी अनारक्षित स्पेशल

उधर, बाबा बासुकीनाथ की पावन नगरी से गोरखपुर के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 17 और 24 अगस्त को रवाना होगी। बता दें कि यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने श्रावणी मेला विशेष ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। 03569 बासुकीनाथ-गोरखपुर श्रावणी मेला विशेष (अनारक्षित) बासुकीनाथ से 15.05 बजे 17 अगस्त और 24 अगस्त को प्रस्थान कर अगले दिन 04.20 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। मार्ग में यह ट्रेनदेवघर स्टेशन पर ठहरेगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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