रेलवे ने खेल कोटे की भर्ती में किया बड़ा बदलाव, मान्यता प्राप्त खेल संघ के प्रमाण पत्र से ही मिलेगी नौकरी

भारतीय रेलवे ने खेल कोटे की भर्ती में बड़ा बदलाव किया है। खेल कोटे में भर्ती को खिलाड़ी द्वारा लगाए जाने वाले खेल प्रमाण पत्र केवल खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त खेल संघ के ही मान्य होंगे। खेल मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद मान्यता प्राप्त खेल संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में मिले मेडल व प्रमाण पत्र से ही अब रेलवे में खेल कोटे में नौकरी मिलेगी। 24 नवंबर को रेलवे बोर्ड ने सभी 17 रेलवे जोन को पत्र भेजकर नियमों में बदलाव की जानकारी दे दी है।

रेलवे बोर्ड के निदेशक स्थापना (खेल) रवि कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अब रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (आरएसपीबी) किसी फेडरेशन को अलग से मान्यता नहीं देगा। सर्टिफिकेट की वैधता की जांच सीधे खेल मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से की जाएगी। यदि फेडरेशन खेल मंत्रालय की वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त खेल संघ के रूप में दर्ज है तो उसकी प्रतियोगिता में जीते पदक और प्रमाण पत्र नौकरी के लिए अधिकृत माने जाएंगे। आगरा रेल मंडल के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्व में रेलवे और खेल मंत्रालय दोनों मान्यता देते थे, जिसका फायदा उठाकर कई फर्जी फेडरेशन बनाए गए और उनसे मेडल लेकर लोग नौकरी ले चुके हैं। खेल मंत्रालय से मान्यता खत्म होने के बाद भी बोर्ड से मान्यता चलती रहती थी, जिसका गलत फायदा फेडरेशन उठता था। नई व्यवस्था से यह समस्या खत्म हो जाएगी।

नई भर्तियों पर लागू होगा रेलवे बोर्ड का नया नियम यह नियम केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होगा। पहले से खेल कोटे से नौकरी पा चुके सभी खिलाड़ियों की नौकरी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। रेलवे में हर साल खेल कोटे से 400-500 नियुक्तियां होती हैं, जिनमें ज्यादातर ग्रुप-सी और कुछ ग्रुप-डी पद शामिल होते हैं। अब इन पदों पर केवल वही खिलाड़ी पहुंच सकेंगे जिनके मेडल जारी करने वाली फेडरेशन उस समय खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त थी।