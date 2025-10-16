Hindustan Hindi News
रेलवे ने स्टेशन डायरेक्टर के बढ़ाए अधिकार, अब खुद ले सकेंगे फैसले, यात्री सुविधाएं तत्काल बढ़ेंगी

Thu, 16 Oct 2025 10:38 PMDinesh Rathour गोरखपुर, मुख्य संवाददाता
यूपी के गोरखपुर में त्योहारों के समय में रेलवे जंक्शन पर किसी भी सुविधा के लिए इंतजार न करना पड़े, इसके लिए महाप्रबंधक ने गोरखपुर स्टेशन निदेशक की शक्तियां बढ़ा दी हैं। स्टेशन पर काम करने वाले सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अब सीधे स्टेशन निदेशक को ही रिपोर्ट करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि निदेशक खुद ही निर्णय ले सकेंगे। अनुमोदन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

रेल प्रशासन ने ए वन श्रेणी के स्टेशनों पर स्टेशन डायरेक्टर के अ​धिकार बढ़ा दिए हैं। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, वाणिज्यिक, परिचालन, इंजीनियरिंग, विद्युत, यांत्रिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और आरपीएफ के अ​धिकारी भी स्टेशन निदेशक को रिपोर्ट करेंगे। डीआरएम इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। इसके अलावा स्टेशनों पर किए जाने वाले कार्यों जैसे क्षेत्रीय अनुबंध, यात्री सुविधा कार्य, स्वच्छता अनुबंध, पार्किंग, भोजन, खानपान स्टॉल, विश्राम कक्ष आदि के लिए टेंडर भी स्टेशन निदेशक के परामर्श से फाइनल होगा। डीआरएम की ओर से वित्त विभाग से एक अनुभाग अधिकारी और एक भंडार पर्यवेक्षक को नामित किया जाएगा, जो स्टेशन डायरेक्टर की मदद करेंगे। इस निर्णय से यात्री सुविधाएं तत्काल बढ़ सकेंगी, अनुमोदन जैसी लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा।