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गर्मी की छुट्टी में रेलवे ने दी बड़ी राहत, वेटिंग टिकट कंफर्म होने का चांस बढ़ा

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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रेलवे ने गर्मी की छुट्टी में अपनों से मिलने और सैर-सपाटा करने वालों को बड़ी राहत दी है। ट्रेनों में जगह नहीं मिलने से निराश लोगों के लिए कई ट्रेनों में आज से अतिरिक्त स्लीपर और एसी डिब्बे लगाए जाएंगे। इससे वेटिंग वालों का टिकट कंफर्म हो सकेगा।

गर्मी की छुट्टी में रेलवे ने दी बड़ी राहत, वेटिंग टिकट कंफर्म होने का चांस बढ़ा

UP News: यूपी के अलग अलग स्टेशनों से चलने और गुजरने वाली लंबी दूरी की 34 ट्रेनों में आज से स्लीपर व एसी के अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में बढ़ रही यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने यह फैसला लिया है। यह बोगियों दो जून से अलग-अलग तारीखों में लगनी शुरू होंगी। इससे वेटिंग वालों का टिकट कंफर्म होने का चांस बढ़ जाएगा। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्त ने बताया कि 04211/12 एलटीटी-सुलतानपुर एक्सप्रेस में तीन से 11 जून तक, 04225/26 एलटीटी-वाराणसी स्पेशल में चार से 12 जून तक, 12423/24 नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में छह से 14 जून तक थर्ड एसी इकोलामी क्लास का एक-एक अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे।

19409/10 साबरमती एक्सप्रेस में चार से 27 जून तक, 20939/40 साबरमती एक्सप्रेस में दो जून से सात जुलाई तक, 20963/64 साबरमती एक्सप्रेस में चार से 27 जून तक थर्ड एसी व स्लीपर के एक-एक कोच अतिरिक्त लगेंगे। 19421/22 अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस में 14 से 30 जून तक थर्ड व सेकेंड एसी के एक-एक कोच लगेंगे।

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प्रयागराज-दादर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

आगरा। रेलवे ने साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। पीआरओ संजय कुमार गौतम ने बताया कि गाड़ी सं. 04139/04140 प्रयागराज-दादर-प्रयागराज प्रयागराज से 22 मई से 10 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार और दादर से 24 मई से 12 जुलाई तक हर रविवार को चलेगी। ट्रेन प्रयागराज से शुक्रवार शाम 5.10 बजे चलकर देर रात 1.20 बजे ईदगाह स्टेशन और शनिवार को रात 10.40 बजे दादर पहुंचेगी। ट्रेन दादर से रविवार को रात 12.15 बजे चलकर रात 7.10 बजे ईदगाह स्टेशन व अगले दिन सुबह 5 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। ट्रेन में 8 जनरल, 9 स्लीपर, 4 एसी थर्ड, 1 एसी सेकेंड कोच लगे होंगे।

22 ट्रेनों के मार्ग और 68 के प्लेटफार्म में बदलाव

लखनऊ। चारबाग रेलवे स्टेशन पर एयर कॉनकोर्स निर्माण के कारण 31 से 01 जून तक लिए गए ट्रैफिक ब्लाक को चार जून तक बढ़ा दिया गया। ब्लाक के चलते लंबी दूरी की जिन 22 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा था, वह चार जून तक परविर्तित मार्ग से ही चलेंगी। इसके अलावा 68 ट्रेनों के प्लेटफार्म बदले गए हैं।

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रेलवे के अनुसार चार जून तक ट्रेनों के प्लेटफार्म में बदलाव किए गए हैं। प्लेटफार्म नंबर चार से चलने वाली 36 ट्रेनों को अन्य प्लेटफार्मों से संचालित किया जाएगा। प्लेटफार्म नंबर पांच से चलने वाली 21 ट्रेनों को सुबह 09 से रात 09 बजे तक अन्य प्लेटफार्मों से चलाया जाएगा।

लखनऊ जंक्शन से चलेंगी कई ट्रेनें

चारबाग स्टेशन पर एयर कॉनकोर्स निर्माण के कारण कानपुर इंटरसिटी सहित कई ट्रेनें चारबाग नहीं आएंगी। यह ट्रेनें लखनऊ जंक्शन, उतरेठिया, मानक नगर और मल्हौर तक आएंगी और वहीं से जाएंगी।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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