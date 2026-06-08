Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लोको पायलट की पिटाई से भड़के रेलकर्मी; वेंडरों को डिब्बों से निकालकर मारा, स्टेशन पर मचा हड़कंप

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, रोजा/शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

आलमनगर स्टेशन पर लोको पायलट से मारपीट की घटना के विरोध में रोजा रेलवे स्टेशन पर रेलकर्मियों ने जनता एक्सप्रेस के पहुंचते ही वेंडरों को डिब्बों से उतार लिया। कुछ वेंडरों के साथ मारपीट की भी सूचना है। हंगामे के कारण स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई और यात्री सहम गए।

लोको पायलट की पिटाई से भड़के रेलकर्मी; वेंडरों को डिब्बों से निकालकर मारा, स्टेशन पर मचा हड़कंप

लखनऊ के आलमनगर स्टेशन पर लोको पायलट से मारपीट की घटना के बाद रविवार रात रोजा रेलवे स्टेशन पर रेलकर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा। जनता एक्सप्रेस के पहुंचते ही रेलकर्मियों ने ट्रेन के ब्रेकयान समेत कई डिब्बों में घुसकर वेंडरों को उतार लिया। इस दौरान कुछ वेंडरों के साथ मारपीट भी की गई, जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन संख्या 15119 जनता एक्सप्रेस में आलमनगर स्टेशन पर ब्रेकयान में बैठे एक वेंडर और लोको पायलट के बीच विवाद हो गया था। आरोप है कि वेंडर ने लोको पायलट पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। जानकारी पर रेल कर्मियों में आक्रोश फैल गया। जनता एक्सप्रेस के रोजा पहुंचने से पहले ही नॉर्दन रेलवे मेंस यूनियन के कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में रेलकर्मी स्टेशन पर जमा हो गए। हालात देख आरपीएफ व जीआरपी को भी तैनात कर दिया गया था।

रेलकर्मियों ने वेंडरों को डिब्बों से खींचकर पीटा

रात करीब 9:22 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही रेलकर्मी सीधे ब्रेकयान तक पहुंच गए। दरवाजा खुलवाकर अंदर मौजूद एक वेंडर को बाहर खींच लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उससे धक्का-मुक्की और मारपीट की गई। इसके बाद अन्य कोचों से वेंडर उतारे गए। घटना के चलते ट्रेन करीब दस मिनट तक खड़ी रही। जनता एक्सप्रेस 15119 के रोजा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही हुए हंगामे ने ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को दहशत में डाल दिया। प्लेटफॉर्म पर अचानक जुटी भीड़, शोर-शराबा और वेंडरों को पकड़ने के लिए दौड़ते रेलकर्मियों को देखकर यात्री सहम गए। कई यात्री कोचों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर अंदर ही बैठे रहे।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:होटल के कमरों पर पुलिस की दस्‍तक, मची भगदड़, नजारा देख हर कोई दंग; मिले 4 जोड़े
ये भी पढ़ें:तार टूटा और मच गई भगदड़, बाराबंकी के अवसानेश्वर मंदिर में जानें क्या हुआ

अफरा-तफरी से सहमे यात्री

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रेन रुकते ही रेलकर्मी अलग-अलग डिब्बों की तरफ दौड़ पड़े। कुछ लोग ब्रेकयान में घुस गए। अचानक बने इस माहौल से यात्रियों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। कई यात्रियों को यह तक समझ नहीं आया कि आखिर मामला क्या है। हंगामे की आशंका को देखते हुए ट्रेन के पहुंचने से पहले ही आरपीएफ और जीआरपी को स्टेशन पर तैनात कर दिया गया था। पुलिस फोर्स प्लेटफॉर्म पर मौजूद रही, लेकिन ट्रेन पहुंचने के बाद हालात तेजी से बिगड़ गए। रेलकर्मियों और वेंडरों के बीच धक्का-मुक्की शुरू होने पर पुलिस तत्काल स्थिति नियंत्रित नहीं कर सकी।

शाहजहांपुर में नहीं हुआ प्रदर्शन, आठ मिनट रुकी ट्रेन

रोजा में रेलवे कर्मचारियों और यूनियन पदाधिकारियों की मौजूदगी में स्टेशन पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। वहीं नॉर्दन रेलवे मेंस यूनियन के नेता शिवम ने बताया कि शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर उस समय कोई लोको पायलट मौजूद नहीं था, इसलिए वहां किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया और ट्रेन निर्धारित ठहराव के बाद बरेली की ओर रवाना हो गई। चिव नॉर्दन रेलवे मेंस यूनियन अमित भगवत ने बताया कि लोको पायलट के साथ मारपीट से साथियों में नाराजगी थी। किसी वेंडर के साथ मारपीट की जानकारी उनके पास नहीं है। यदि कुछ साथियों द्वारा ऐसा किया गया होगा तो जानकारी नहीं है।

ये भी पढ़ें:कॉकरोच जनता पार्टी की सदस्यता लेने से मना करने पर बवाल, डॉक्टर को पीटा, दी धमकी

स्टेशन पर मच गई अफरा-तफरी

जनता एक्सप्रेस 15119 के रोजा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही हुए हंगामे ने ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को दहशत में डाल दिया। प्लेटफॉर्म पर अचानक जुटी भीड़, शोर-शराबा और वेंडरों को पकड़ने के लिए दौड़ते रेलकर्मियों को देखकर यात्री सहम गए। कई यात्री कोचों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर अंदर ही बैठे रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रेन रुकते ही रेलकर्मी अलग-अलग डिब्बों की तरफ दौड़ पड़े। कुछ लोग ब्रेकयान में घुस गए। अचानक बने इस माहौल से यात्रियों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।