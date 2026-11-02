रेलवे अधिकारी का चेंबर में मिला शव, पत्नी और मां ने सीनियर डीओएम पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप

आगरा में एक रेलवे अधिकारी का शव उसके चेंबर में पडा। सूचना पर रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ, जीआरपी और थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक की पत्नी और मां ने सीनियर डीओएम पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं।

यूपी के आगरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां उत्तर मध्य रेलवे के एक अधिकारी का शव उनके चेंबर में पड़ा मिला। सूचना पर रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ, जीआरपी और थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी और मां ने सीनियर डीओएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

जानकारी के मुताबिक, नागेंद्र सिंह कुशवाहा के बेटे अभिषेक सिंह कुशवाहा उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर (AOM) के पद पर तैनात थे। वह मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले थे। इसी साल जुलाई महीने में उनका प्रयागराज मंडल से आगरा मंडल में तबादला हुआ था। साल 2018 बैच के अभिषेक सिंह ने अपने करियर की शुरुआत प्रयागराज में स्टेशन मास्टर (एसएम) के पद से की थी। अभिषेक अपनी पत्नी आस्था रानी, मां सुशीला और दो बच्चों चार महीने के रुद्राक्ष सिंह और दो साल की मानवी सिंह के साथ रेलवे ट्रांजिट हाउस में रह रहे थे।

सीनियर डीओएम पर प्रताड़ित करने का आरोप परिजनों के मुताबिक, अभिषेक पिछले काफी समय से परेशान चल रहे थे। उनकी पत्नी और मां ने सीनियर डीओएम पर प्रताड़ित करने और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि अभिषेक अक्सर नाराज होकर घर पर नौकरी छोड़ने की बात कहते थे। वह कहते थे कि अब नौकरी करने का मन नहीं करता। जॉह छोड़कर नमक-रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे या किसी निजी कंपनी में काम कर लेंगे। परिजनों ने बताया कि रविवार को अभिषेक बच्चों के स्कूल में दाखिले के लिए परिवार की फोटो भी खिंचवाकर लाए थे। इसके बाद उनका शव चेंबर में मिला।

मौके पर मिला 2 पाउच