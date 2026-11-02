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रेलवे अधिकारी का चेंबर में मिला शव, पत्नी और मां ने सीनियर डीओएम पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, आगरा
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आगरा में  एक रेलवे अधिकारी का शव उसके चेंबर में पडा। सूचना पर रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ, जीआरपी और थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक की पत्नी और मां ने सीनियर डीओएम पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं।

Railway officer body found in chamber
रेलवे अधिकारी का शव चेंबर में मिला

यूपी के आगरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां उत्तर मध्य रेलवे के एक अधिकारी का शव उनके चेंबर में पड़ा मिला। सूचना पर रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ, जीआरपी और थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी और मां ने सीनियर डीओएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

जानकारी के मुताबिक, नागेंद्र सिंह कुशवाहा के बेटे अभिषेक सिंह कुशवाहा उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर (AOM) के पद पर तैनात थे। वह मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले थे। इसी साल जुलाई महीने में उनका प्रयागराज मंडल से आगरा मंडल में तबादला हुआ था। साल 2018 बैच के अभिषेक सिंह ने अपने करियर की शुरुआत प्रयागराज में स्टेशन मास्टर (एसएम) के पद से की थी। अभिषेक अपनी पत्नी आस्था रानी, मां सुशीला और दो बच्चों चार महीने के रुद्राक्ष सिंह और दो साल की मानवी सिंह के साथ रेलवे ट्रांजिट हाउस में रह रहे थे।

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सीनियर डीओएम पर प्रताड़ित करने का आरोप

परिजनों के मुताबिक, अभिषेक पिछले काफी समय से परेशान चल रहे थे। उनकी पत्नी और मां ने सीनियर डीओएम पर प्रताड़ित करने और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि अभिषेक अक्सर नाराज होकर घर पर नौकरी छोड़ने की बात कहते थे। वह कहते थे कि अब नौकरी करने का मन नहीं करता। जॉह छोड़कर नमक-रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे या किसी निजी कंपनी में काम कर लेंगे। परिजनों ने बताया कि रविवार को अभिषेक बच्चों के स्कूल में दाखिले के लिए परिवार की फोटो भी खिंचवाकर लाए थे। इसके बाद उनका शव चेंबर में मिला।

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मौके पर मिला 2 पाउच

घटनास्थल पर उल्टी पड़ी हुई थी और दो पाउच भी बरामद हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इनमें कोई विषाक्त पदार्थ था। हालांकि, इसकी पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। अभिषेक अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। उनके परिवार और खानदान में उनके अलावा कोई अन्य बेटा नहीं है। उधर, सूचना पर पहुंची थाना सदर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेसिंक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किया। वहीं, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। साथ ही इस मामले में सीनियर डीओएम से भी पूछताछ की जाएगी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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