दिल्ली से यूपी ट्रेनों पर दबाव होगा कम, इस रूट पर तीसरी-चौथी लाइन के लिए सर्वे, 2.82 करोड़ जारी

रेलवे बोर्ड ने दिल्ली-यूपी रेल मार्ग पर ट्रैफिक के भारी दबाव को कम करने के लिए गाजियाबाद से मुरादाबाद (141 किमी) के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 2.82 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है।

UP News: रेल मंडल में ट्रेनों की लेटलतीफी और ट्रैफिक दबाव को खत्म करने के लिए रेलवे बोर्ड ने एक और बड़ा प्लान तैयार किया है। गाजियाबाद से मुरादाबाद तक थर्ड व फोर्थ लाइन की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने 141 किमी के इस ट्रैक पर फाइनल सर्वे के लिए 2.82 करोड़ रुपये के बजट को झंडी दे दी है। थर्ड व फोर्थ लाइन की नींव रखे जाने के बाद से दिल्ली-मुरादाबाद व लखनऊ मुख्य मार्ग पर ट्रेनों का दबाव कम होगा।

रेलवे के प्लान के मुताबिक जल्द से जल्द गाजियाबाद से मुरादाबाद तक थर्ड व फोर्थ लाइन का फाइनल सर्वे किया जाना है। फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए दो करोड़ 82 लाख रुपये का बजट जारी किया गया है। अभी डबल ट्रैक वाले इस रूट पर थर्ड व फोर्थ लाइन के बनने से यातायात सुगम हो जाएगा। अभी इस रूट पर मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों को निकालने में क्रॉसिंग के लिए काफी देर तक स्टेशनों पर खड़ा रहना पड़ता है। इस लाइन की स्वीकृति होने के बाद से दिल्ली-गाजियाबाद होते हुए लखनऊ तक के सफर में घंटों की बचत होगी। देश की राजधानी दिल्ली और यूपी की राजधानी लखनऊ को जोड़ने वाली भी इस लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही तेज हो सकेगी और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी।

रोजा-सीतापुर में थर्ड व फोर्थ लाइन को लेकर 'पिंक बुक' का फोकस रोजा-सीतापुर के बीच भी थर्ड व फोर्थ लाइन की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे की 'पिंक बुक' में इस सर्वे के लिए एक करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। थर्ड व फोर्थ लाइन होने से कई ट्रेनों के बीच में नहीं रोकना पड़ेगा और ट्रेनें रफ्तार भरते हुए आगे की ओर निकल जाएंगी।

धामपुर से काशीपुर के बीच नई लाइन पिंक बुक में धामपुर से काशीपुर के बीच नई लाइन का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस नई लाइन के बनने से यात्रियों को काफी फायदा होगा। साथ ही टूरिज्म के दृष्टिकोण से यात्रियों और रेलवे को काफी आसानी होगी। इस लाइन पर सर्वे के लिए रेलवे ने एक करोड़ 45 लाख रुपये जारी किए हैं।