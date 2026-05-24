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भीषण गर्मी के बीच इस ट्रेन में एक AC कोच लगाना भूल गया रेलवे, लू के थपेड़े खाते करना पड़ा सफर

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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लंबी दूरी की ट्रेनों के एसी कोच में एसी फेल होने से यात्रियों को पसीना पोंछते हुए यात्रा करनी पड़ रही है। रेलवे से लगातार शिकायतों के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। वहीं शनिवार को गोमतीनगर स्टेशन पर ट्रेन में एसी का सी-3 कोच लगाया ही नहीं गया। इस लापरवाही का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ा।

भीषण गर्मी के बीच इस ट्रेन में एक AC कोच लगाना भूल गया रेलवे, लू के थपेड़े खाते करना पड़ा सफर

UP News : भीषण गर्मी के बीच लखनऊ-गोरखपुर इंटरसिटी (12532) के यात्रियों को रेलवे की बड़ी लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा। शनिवार को गोमतीनगर स्टेशन पर ट्रेन में एसी का सी-3 कोच लगाया ही नहीं गया। यात्री सगीर खान और विनय कुमार अपने परिवारों के साथ सामान लेकर प्लेटफार्म पर भटकते रहे, लेकिन सी-4 और सी-5 के बीच से सी-3 गायब था। ट्रेन छूटने के डर से यात्रियों को मजबूरी में सामान सहित जनरल बोगी में चढ़ना पड़ा और लू के थपेड़े खाते हुए सफर करना पड़ा। नाराज यात्रियों ने एक्स रेल मंत्री और डीआरएम से शिकायत की है। वहीं, डीआरएम (एनईआर) का कहना है कि कोच के क्षतिग्रस्त होने के कारण उसे ट्रेन में नहीं जोड़ा जा सका था।

एसी बोगियों में पसीना पोंछ रहे यात्री

लंबी दूरी की ट्रेनों के एसी कोच में एसी फेल होने से यात्रियों को पसीना पोंछते हुए यात्रा करनी पड़ रही है। रेलवे से लगातार शिकायतों के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। कोच अटेंडेंट हाथ खड़े कर दे रहा है। ऐसे में बंद एसी कोच में बिना एसी के उमस और गर्मी से यात्री बेहाल हो रहे हैं। यात्री नाराजगी जता रहे हैं कि आरामदायक सफर के लिए सामान्य से दोगुना किराया देने के बाद भी सुविधा नहीं मिल रही।

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मऊ से महाराष्ट्र के वलसाड तक जाने वाली मऊ-वलसाड एक्सप्रेस के यात्री आशीष कुमार ने एक्स पर रेल मंत्रालय से लेकर रेल मंत्री तक की शिकायत में कहा कि जब से ट्रेन चली है तब से एसी काम नहीं कर रहा है। अटेंडेंट से कहा भी, लेकिन वह सुन नहीं रहा है। गर्मी में बंद कोच में सफर मुश्किल हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के यात्री एजाज अहमद ने थर्ड एसी कोच का एसी फेल होने पर नाराजगी जताई।

गोरखपुर-मुंबई के यात्री सिकंदर गिरी ने रेल मंत्रालय और रेल मंत्री को एक्स पर शिकायत कर कोच ए-2 का एसी खराब होने की बात कही है। हैरानी जताई कि यात्रियों की असुविधा पर रेलवे असंवेदनशील कैसे हो सकता है। पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस के थर्ड एसी कोच में यात्रा कर रहे एहसान खान ने कहा कि भयंकर गर्मी पड़ रही है, इसमें एसी काम ही नहीं कर रहा है। डीआरएम एनईआर की ओर से बताया गया कि मामला दिखवा रहें। ऑन ड्यूटी एसी स्टाफ को सूचित कर दिया गया है।

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जंक्शन के वेटिंग रूम का एसी खराब

लखनऊ जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर छह पर स्थित फर्स्ट एसी वेटिंग रूम का एक एसी खराब हो गया है। यात्रियों ने इसकी शिकायत डीआरएम से की। बताया कि रूम में दो एसी लगे हैं, जिसमें से एक खराब है। दूसरे की कूलिंग पता नहीं चल रही। पंखे एक कोने में लगे हैं, जिसकी भी हवा पता नहीं चल रही।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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