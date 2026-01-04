Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsrailway employee was robbed and then shot dead in Meerut
यूपी में एक और मर्डर: रेलवे कर्मचारी को लूटा, फिर गोली मारकर उतारा मौत के घाट

यूपी में एक और मर्डर: रेलवे कर्मचारी को लूटा, फिर गोली मारकर उतारा मौत के घाट

संक्षेप:

मेरठ के गांव अजराड़ा के जंगल में रविवार रात करीब नौ बजे रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। 

Jan 04, 2026 11:33 pm ISTDinesh Rathour मेरठ-मुंडाली
share Share
Follow Us on

मेरठ के गांव अजराड़ा के जंगल में रविवार रात करीब नौ बजे रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और शिनाख्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। प्रथम दृष्टया मामला लूट के बाद हत्या का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार 30 वर्षीय विवेक चौहान पुत्र महेंद्र चौहान निवासी गांव जेई भावनपुर रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। उनकी ड्यूटी खरखौदा रेलवे स्टेशन पर थी। रोजाना की तरह रविवार को वह ड्यूटी के लिए घर से निकला था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रविवार रात अजराड़ा-मुंडाली संपर्क मार्ग के चौराहे पर राहगीरों ने विवेक को खून से लथपथ हालत में देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और विवेक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जेब में मिले कागजातों से शिनाख्त हुई। पुलिस ने परिजनों को विवेक की हत्या सूचना दी तो परिवार में कोहराम मच गया। समाचार लिखे जाने तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। पुलिस के अनुसार विवेक के सीने में गोली मारकर हत्या की गई है। सूत्रों के मुताबिक लूट के बाद हत्या का मामला बताया जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Meerut News UP Police Up Murder अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |