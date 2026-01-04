यूपी में एक और मर्डर: रेलवे कर्मचारी को लूटा, फिर गोली मारकर उतारा मौत के घाट
मेरठ के गांव अजराड़ा के जंगल में रविवार रात करीब नौ बजे रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और शिनाख्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। प्रथम दृष्टया मामला लूट के बाद हत्या का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार 30 वर्षीय विवेक चौहान पुत्र महेंद्र चौहान निवासी गांव जेई भावनपुर रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। उनकी ड्यूटी खरखौदा रेलवे स्टेशन पर थी। रोजाना की तरह रविवार को वह ड्यूटी के लिए घर से निकला था।
रविवार रात अजराड़ा-मुंडाली संपर्क मार्ग के चौराहे पर राहगीरों ने विवेक को खून से लथपथ हालत में देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और विवेक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जेब में मिले कागजातों से शिनाख्त हुई। पुलिस ने परिजनों को विवेक की हत्या सूचना दी तो परिवार में कोहराम मच गया। समाचार लिखे जाने तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। पुलिस के अनुसार विवेक के सीने में गोली मारकर हत्या की गई है। सूत्रों के मुताबिक लूट के बाद हत्या का मामला बताया जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है।