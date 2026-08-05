आधार, पैन, सैलरी स्लिप मांग सीनियर ने 60.64 लाख हड़पे, रेलवे क्लर्क के साथ बड़ा धोखा

संदीप कुमार पाण्डेय पिछले 3 सालों से गोरखपुर के सहजनवा रेलवे स्टेशन पर कामर्शियल क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 2 साल पहले स्टेशन अधीक्षक ध्रुव नारायण सिंह से निजी जरूरत के लिए 10 लाख रुपये का लोन लेने की इच्छा जताई। पुराने लोन के कारण नई फाइनेंसिंग में दिक्कत आ रही थी।

यदि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और सैलरी स्लिप जैसी चीजें किसी गलत हाथ में पड़ जाए तो आपको किस तरह का नुकसान हो सकता है, यह घटना इस बात का एक बड़ा उदाहरण है। गोरखपुर के सहजनवा रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टेशन अधीक्षक पर ऑफिस के एक क्लर्क को विभिन्न बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर 60.64 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगा है। पुलिस ने स्टेशन अधीक्षक, उनकी बेटी और एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मूल रूप से बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के भदासी गांव के रहने वाले संदीप कुमार पाण्डेय पिछले तीन सालों से गोरखपुर के सहजनवा रेलवे स्टेशन पर कामर्शियल क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि करीब दो साल पहले स्टेशन अधीक्षक ध्रुव नारायण सिंह से निजी जरूरत के लिए 10 लाख रुपये का लोन लेने की इच्छा जताई, लेकिन पुराने लोन के कारण नई फाइनेंसिंग में दिक्कत आ रही थी। आरोप है कि स्टेशन अधीक्षक ने अपनी बैंककर्मी बेटी के जरिए से नया लोन दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने क्लर्क से उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेतन पर्ची सहित अन्य दस्तावेज ले लिए। कुछ समय बाद उनके खाते में विभिन्न निजी बैंकों से कुल 61.64 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत होकर जमा हो गया।

इतनी बड़ी राशि देखकर वह हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने इतनी रकम का लोन नहीं मांगा था। पीड़ित का आरोप है कि स्टेशन अधीक्षक ने भरोसा दिलाया कि वह पूरी प्रक्रिया संभाल लेंगे और लोन की ईएमआई भी खुद जमा करेंगे। विश्वास में आकर क्लर्क ने आठ दिनों के अंदर करीब 60.64 लाख रुपये एनईएफटी और चेक से स्टेशन अधीक्षक के खाते में स्थानांतरित कर दिए। कुछ समय बाद विभिन्न बैंकों से ईएमआई जमा न होने के कारण नोटिस और फोन आने लगे। जब उन्होंने रुपये वापस मांगे तो पहले टालमटोल की गई बाद में देने से इनकार कर दिया गया। पीड़ित का कहना है कि लगातार बैंक की नोटिस और धमकियों के कारण वह मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार हो गए हैं।