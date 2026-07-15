RPF को टिकट चेक और जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं, रेलवे ने किया क्लियर

रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को यात्रियों के टिकट जांचने या बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में वाराणसी मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक ने क्लियर किया है। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से इसे लेकर फर्जी सूचनाएं शेयर हो रही थीं।

रेलवे ने क्लियर किया है कि रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के कर्मियों को यात्रियों के टिकट जांचने या बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में वाराणसी मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक ने मंगलवार को पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर ऐसी सूचनाएं शेयर हो रही थीं कि RPF को टिकट जांचने और बिना टिकट यात्रियों से जुर्माना वसूलने का अधिकार दे दिया गया है। रेलवे ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिस जन विश्वास अधिनियम का हवाला देकर RPF के टिकट जांचने और जुर्माना लगाने की बातें कही जा रही हैं, उसके तहत भी रेलवे बोर्ड ने ऐसा कोई अधिकार RPF को नहीं दिया है। इसलिए RPF का कोई भी कर्मचारी यात्रियों के टिकट की जांच नहीं कर सकता और न ही बिना टिकट यात्रा के मामले में जुर्माना वसूल सकता है।

टिकट चेकिंग में सिर्फ सहायता कर सकती है आरपीएफ रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आरपीएफ वाणिज्य विभाग को टिकट चेकिंग में सहायता प्रदान कर सकता है, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से चेकिंग नहीं करेंगे। रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश, बिना टिकट यात्रा, अवैध वेंडिंग, धूम्रपान और गंदगी फैलाने को लेकर बने कानूनों के उल्लंघन पर अब रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के इंस्पेक्टर (सहायक उपनिरीक्षक से ऊपर) सीधे जुर्माना लगा सकेंगे। अभी तक आरपीएफ का अधिकार मेमो भरकर केस बनाने व मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने तक सीमित था।

आरपीएफ कर रही टिकटों की जांच टिकट जांच एसोसिएशन के महासचिव रितेश विशाल ने आरोप लगाया है कि जन विश्वास के नए अधिनियम की आड़ में आरपीएफ मनमाने तरीके से टिकटों की जांच कर रही है। यह अधिकार सिर्फ वाणिज्य विभाग के पास है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि अगर आरपीएफ टिकट जांच करती है तो वे इसकी सूचना तुरंत स्टेशन के यात्री मित्र कार्यालय में दें।