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रेल यात्री जरा दें ध्यान, इस स्टेशन पर दो दिन लिया गया है ब्लॉक; कई ट्रेनों के रूट बदले

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार, पांच पर शुक्रवार शेड गिरने से रेलवे ने रविवार और सोमवार को पावर ब्लाक लिया है। इस कारण लखनऊ स्टेशन आने वाली कई ट्रेनें वैकल्पिक रूट से चलेंगी। टनकपुर-सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग आलमनगर-ट्रांसपोर्ट नगर-उतरेठिया के रास्ते चलेगी।

रेल यात्री जरा दें ध्यान, इस स्टेशन पर दो दिन लिया गया है ब्लॉक; कई ट्रेनों के रूट बदले

लखनऊ स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार, पांच पर शुक्रवार शेड गिरने से रेलवे रविवार और सोमवार को पावर ब्लाक लेगा। इस कारण लखनऊ स्टेशन आने वाली कई ट्रेनें वैकल्पिक रूट से चलेंगी। 15074 टनकपुर-सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग आलमनगर-ट्रांसपोर्ट नगर-उतरेठिया के रास्ते चलेगी। ट्रेन का ठहराव आलमनगर और उतरेठिया स्टेशनों पर रहेगा। 15076 टनकपुर-शक्तिनगर एक्सप्रेस भी इसी रूट से, 15073 सिंगरौली-टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस रविवार को उतरेठिया एवं आलमनगर और 15073 सिंगरौली-टनकपुर एक्सप्रेस भी लखनऊ न आकर उतरेठिया, आलमनगर स्टेशनों पर रुकेगी। 15119 बनारस-देहरादून जनता एक्सप्रेस रविवार और सोमवार को उतरेठिया एवं आलमनगर स्टेशनों होकर जाएगी।

12571 गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-मल्हौर-ऐशबाग होकर जाएगी। 19410 गोरखपुर-साबरमती एक्सप्रेस एक जून को परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-मल्हौर-ऐशबाग-कानपुर होकर, 31 मई व एक जून को 12555 गोरखपुर-बठिंडा गोरखधाम एक्सप्रेस बादशाहनगर, ऐशबाग होकर, 15025 मऊ-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 31 मई केा बादशाहनगर एवं ऐशबाग होकर, 22412 आनन्द विहार टर्मिनस-नाहरलगुन एक्सप्रेस 31 मई को ऐशबाग एवं बादशाहनगर के रास्ते चलेगी। ट्रेन नंबर 19409 साबरमती-गोरखपुर एक्सप्रेस 31 मई को ऐशबाग, बादशाहनगर होकर, 15909 डिब्रुगढ़-लालगढ़ अवध आसाम 31 मई, एक जून को बुढ़वल-सीतापुर -शाहजहांपुर के रास्ते, 12203 सहरसा-अमृतसर एक्सप्रेस 31 मई को बुढ़वल-सीतापुर जं.-शाहजहांपुर के रास्ते चलेगी।

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एलटीटी सुपरफ़ास्ट जंक्शन से जाएगी

ट्रेन 22122 लखनऊ -एलटीटी एसी सुपरफास्ट लखनऊ जंक्शन रविवार को रवाना होगी। एलटीटी से 22121 एसी एक्सप्रेस लखनऊ की जगह जंक्शन आएगी। 64212 कानपुर-लखनऊ मेमू और 64203 लखनऊ-कानपुर मेमू का संचालन जंक्शन से होगा।

यात्रियों के लिए प्लेटफार्म नं. चार-पांच बंद

चारबाग स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर पांच पर शुक्रवार को शेड गिरने के बाद उसके मलबे को हटाने का कार्य शनिवार को भी जारी है। प्लेटफार्म पर बड़ी-बड़ी हाइड्रोलिक क्रेनों से मलबा हटा कर चार नंबर पर खड़ी मालगाड़ी में लादा जा रहा था। वहीं दो जेसीबी मशीनों से भी मलबा हटाने का काम किया गया। इस कार्रवाई के दौरान प्लेटफार्म नंबर तीन को भी ब्लाक रखा गया।

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हालांकि घटना के बाद ही प्लेटफार्म नंबर चार और पांच पर घटनास्थल के आसपास घेरा लगा कर बंद कर दिया गया था। एफओबी से यात्रियों की आवाजाही रोकी गई थी। उस दौरान कुंभी एक्सप्रेस के यात्रियों को ही जाने की अनुमति थी। जांच के लिए अपराह्न में दिल्ली से आए जीएम के दौरान दोनों प्लेटफार्म को पूरी तरह बंद कर दिया गया। एफओबी के पास रस्सी से घेर दिया गया, सीढ़ी के पास बैरेकेडिंग कर दी गई।

तीन नंबर पर भी ट्रेनों की आवाजाही बंद रही

प्लेटफार्म नंबर तीन पर भी ट्रेनों की आवाजाही बंद रखी गई। रेलवे के अनुसार कानकोर्स निर्माण के कारण पहले से ही प्लेटफार्म नंबर चार व पांच से सीमित ट्रेनों को चलाया जा रहा था। इसमें इंटरिसटी, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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