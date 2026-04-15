रेल यात्री जरा ध्यान दें, जून में गोरखपुर से गुजरने वाली 40 ट्रेनें हो सकती हैं रद्द; 50 से अधिक का डायवर्जन

गर्मी के दिनों में एनईआर के गोरखपुर स्टेशन से गुजरने वाली 40 ट्रेनें जून महीने में रद्द हो सकती हैं। 50 से अधिक ट्रेनों का डायवर्जन हाे सकता है। जिन ट्रेनों के निरस्तीकरण का शेड्यूल बोर्ड भेजा गया है, उनमें गोरखपुर-मुम्बई, गोरखपुर-लखनऊ इंटरसिटी, जनसेवा, जननायक भी शामिल हैं।

UP News: यदि आपने गर्मी की छुट्टियों या उससे बाद गोरखपुर से चलने या गुजरने वाली ट्रेनों से यात्रा प्लान कर रखी है तो इस खबर पर जरा ध्यान दें। जून में गोंडा-बुढ़वल रूट पर मेगा ब्लॉक लेने की तैयारी है। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। हालांकि, अभी लखनऊ मंडल के ब्लॉक प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। मंजूरी मिलने पर गर्मी के दिनों में यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

दरअसल, गोंडा से बुढ़वल तक थर्ड लाइन का काम पूरा हो जाने के बाद इसके एनईआई की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए लखनऊ मण्डल ने 15 जून से 15 जुलाई तक के लिए ब्लॉक मांगा है। ब्लॉक मिलने पर इस दौरान गोरखपुर से गुजरने वाली करीब 40 ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जबकि 50 से अधिक का डायवर्जन करना होगा।

इन ट्रेनों का भेजा गया प्रस्ताव जिन ट्रेनों के निरस्तीकरण का शेड्यूल बोर्ड भेजा गया है, उनमें गोरखपुर-मुम्बई, गोरखपुर-लखनऊ इंटरसिटी, जनसेवा, जननायक के साथ ही प्रमुख रूटों की स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। इसके साथ ही 25 जोड़ी ट्रेनों के डायवर्जन का शेड्यूल भी भेजा गया है। इससे उन यात्रियों को काफी असुविधा होगी, जिन्हें छुट्टियों में बाहर जाना होगा या दिल्ली, मुम्बई से वापस गोरखपुर आना होगा।

एनईआर में यात्रियों की संख्या में हुई है रिकॉर्ड वृद्धि बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे ने 2025-26 में यात्रियों की संख्या में रिकार्ड बढ़ोत्तरी दर्ज की है। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक अप्रत्याशित रूप से 21 फीसदी यात्रियों की संख्या बढ़ी है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 2.89 करोड़ अधिक यात्रियों ने एनईआर से यात्रा की। यह एनईआर के लिए अब तक का रिकॉर्ड है। पूर्वोत्तर रेलवे ने पिछले दिनों नए वित्तीय वर्ष में यात्रियों की संख्या को लेकर यह रिपोर्ट जारी की थी।

पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से देश के महानगरों के साथ अन्य प्रमुख नगरों के लिए यात्रा करने वाले आरम्भिक यात्रियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में जहां 17.51 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की थी, वहीं 2025-26 में 20.04 करोड़ यात्रियों ने सफर किया। यह 21 फीसदी अधिक है।