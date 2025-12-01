इस रूट के रेल यात्रियों को तगड़ा झटका, तीन महीने के लिए 16 ट्रेनें रद्द, क्यों लिया रेलवे ने फैसला?
सर्दी को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे के इस फैसले से रेल यात्रियों को झटका लगेगा। रेलवे ने तीन महीने के लिए 16 ट्रेनों के संचालक को रद्द कर दिया है।
सर्दियों में बढ़ने वाले घने कोहरे को देखते हुए रेलवे ने सहारनपुर से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की 16 ट्रेनों को तीन महीने के लिए रद्द कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में यात्रियों को आने-जाने में परेशानी झेलनी पड़ेगी। यह व्यवस्था सोमवार यानी एक दिसंबर से लागू कर दी गई है, जो दो मार्च 2026 तक जारी रहेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि घने कोहरे के दौरान ट्रेनों की गति काफी धीमी हो जाती है। इसके अलावा सिग्नल विजिबिलिटी कम होने और ब्लॉकिंग बढ़ने से सुरक्षित संचालन में दिक्कत आती है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों को अस्थाई रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक तीन महीने तक यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ेगा। साथ ही ट्रेनों के बंद होने से रेलवे के राजस्व पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है।
इन तारीखों में नहीं चलेंगी ट्रेनें
|गाड़ी संख्या
|गाड़ियों का नाम
|तारीख
|12207
|काठगोदाम-जम्मूतवी गरीबरथ एक्सप्रेस
|9, 16, 23, 30 दिसंबर 2025, 6, 13, 20, 27 जनवरी, 3, 10, 17 और 24 फरवरी 2026
|12208
|जम्मूतवी-काठगोदाम गरीबरथ एक्सप्रेस
|7, 14, 21, 28 दिसंबर 2024, 4, 11, 18, 25 जनवरी, 1, 8, 15, 22 फरवरी
|12317
|कोलकाता-अमृतसर अकालतख्त एक्सप्रेस
|7, 14, 21, 26 दिसंबर, 4, 11, 18, 25 जनवरी, 1, 8, 15, 22 फरवरी
|12318
|अमृतसर-कोलकाता अकालतख्त एक्सप्रेस
|9, 16, 23, 30 दिसंबर, 6, 13, 20, 27 जनवरी, 3, 10, 17, 24 फरवरी
|12357
|कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस
|6, 13, 20, 27 दिसंबर, 3, 10, 17, 24, 31 जनवरी, 7, 14, 21, 28 फरवरी
|12358
|अमृतसर-कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस
|8, 15, 22, 29 दिसंबर, 5, 12, 19, 26 जनवरी, 2, 9, 16, 23 फरवरी
|14523
|बरौनी-अंबाला कैंट हरिहर एक्सप्रेस
|4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 दिसंबर, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 जनवरी, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 फरवरी
|14524
|अंबाला कैंट-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस
|2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 दिसंबर, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 जनवरी, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 फरवरी
|14605
|योगनगरी ऋषिकेश-जम्मूतवी एक्सप्रेस
|8, 15, 22, 29 दिसंबर, पांच, 12, 19, 26 जनवरी, 2, 9, 16, 23 फरवरी
|14606
|जम्मूतवी-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस
|7, 14, 21, 28 दिसंबर, चार, 11, 18, 25 जनवरी, 1, 8, 15, 22 फरवरी
|14615
|लालकुआं-अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस
|6, 13, 20, 27 दिसंबर, 3, 10, 17, 24, 31 जनवरी, 7, 14, 21, 28 फरवरी
|14616
|अमृतसर-लालकुआं साप्ताहिक एक्सप्रेस
|6, 13, 20, 27 दिसंबर, 3, 10, 17, 24, 31 जनवरी, 7, 14, 21, 28 फरवरी
|14617
|पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस
|तीन दिसंबर से दो मार्च 2026 तक
|14618
|अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस
|1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक