कहीं आपकी ट्रेन का तो नहीं बदल गया समय, एक जनवरी से हुए हैं कई बदलाव; डिटेल में पढ़ें

Dec 27, 2025 11:29 pm IST

यदि आपको भी एक जनवरी या उसके बाद ट्रेन से पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन शहरों से दक्षिण भारत, कोलकाता या दिल्ली की यात्रा करनी है तो यह सूचना आपके काम की है। एक जनवरी से पूर्वोत्तर रेलवे (NER) से चलने वाली कई ट्रेनों का समय बदल गया है। साउथ, कोलकाता और दिल्ली जाने वाली प्रमुख ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अधिकतर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 5 से 10 मिनट पहले हो गई हैं। गोरखपुर से गुजरने वाली 27, गोरखपुर से बनकर जाने वाली 16, वाराणसी मण्डल से जाने वाली 24 और इज्जतनगर मण्डल से जाने वाली 40 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। ट्रेनों के समय में बदलाव से ट्रेनों की टाइमिंग में सुधार होने के आसार हैं। गोरखपुर से बनकर जाने वाली जिन प्रमुख ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है उनमें गोरखपुर-यशवंतपुर राप्तीसागर, गोरखपुर-कोलकाता पूर्वांचल, गोरखपुर-सिवान, गोरखपुर थावे, गोरखपुर-छपरा, गोण्डा-एलटीटी, सीतापुर-मैलानी समेत 16 ट्रेनें शामिल हैं।

गोरखपुर से गुजरने वाली जिन 27 ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है उनमें अमृतसर-सहरसा, ग्वालियर-बरौनी, गोंडा-छपरा, दिल्ली-सीतामढ़ी, आनंद विहार-मुजफ्फरपुर, आनंद विहार-बापूधाम मोतिहारी, अमृतसर-न्यू जलपाईगुड़ी, उदयपुर-न्यू जलपाईगुड़ी, दिल्ली-किशनगंज, लखनऊ-पटना, आनंद विहार-रक्सौल सहित कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों के समय में तीन मिनट से लेकर 10 मिनट का बदलाव किया गया है। ये सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय से पहले आएंगी।

समय देखकर निकलें यात्री: सीपीआरओ सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने समय बदलाव की जानकारी देने के साथ ही यात्रियों से अपील की है कि एक जनवरी से बदले हुए समय के अनुसार घर से निकलें। सभी यात्रियों की समय बदलाव की जानकारी एसएमएस के जरिए भी दी जा रही है।

इन प्रमुख ट्रेनों का समय बदला ट्रेन वर्तमान समय एक जनवरी से गोरखपुर-सीवान सुबह 5.40 बजे 5.35 बजे

गोरखपुर-यशवंतपुर सुबह 6.40 बजे 6.33 बजे

गोरखपुर-कोचुवेली सुबह 6.40 बजे 6.33 बजे

गोरखपुर-चलापल्ली सुबह 6.40 बजे 6.33 बजे

गोरखपुर-यशवंतपुर सुबह 6.40 बजे 6.33 बजे

गोंडा-एलटीटी सुबह 6.40 बजे 6.35 बजे

गोरखपुर-कोलकाता सुबह 8.40 बजे 8.35 बजे

गोरखपुर-छपरा सुबह 9.00 बजे 8.55 बजे

गोरखपुर-कोलकाता सुबह 10.10 बजे 10.05 बजे

गोरखपुर-कोलकाता सुबह 11.15 बजे 11.15 बजे

गोरखपुर-थावे शाम 07.10 बजे 7.05 बजे

गोरखपुर-कानपुर अनवरगंज रात 11.20 बजे 11.15 बजे

गोरखपुर से इन प्रमुख ट्रेनों का समय बदला

ट्रेन वर्तमान समय एक जनवरी से

अमृतसर-सहरसा 00.05/00.15 00.02/00.12

ग्वालियर-बरौनी 02.15/02,25 02.17/02.25

गोमतीनगर-छपरा 02.40/02.50 02.35/02.45

अमृतसर-पूर्णिया 03.00/03,10 02.55/03.05

आनंदविहार-मुजफ़्फरपुर 03.15/03.25 03.08/03.16